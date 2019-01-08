«Наследники Авиценны» и «преемники арийцев»: у таджикских врачей появился новый гимн

В Таджикистане сочинили гимн медицинских работников и теперь врачи обязаны петь его на всех мероприятиях. Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Насим Олимзода, сообщает «Азия-Плюс».

Гимн сообщает нам, что от всей болезней есть лекарства, а врачи должны спасать жизни людей. Но что еще интереснее, врачей текст гимна называет «преемниками наследия арийцев».

"Мы преемники наследия арийцев,

Поколение Сино, поколение гуманистов.

Устойчивы в своем слове и решении,

Держим путь к спасению людей". (перевод "АП")

Шамсиддин Курбонов, директор одной из частных клиник Душанбе и один из инициаторов создания гимна, рассказывает, что идея гимна пришла в голову министра Олимзода:

«Эту идею подал сам уважаемый министр. Мы обсудили ее, и я занялся реализацией. Я позвал несколько поэтов и объяснил суть гимна. Были несколько текстов, но в итоге мы выбрали текст Орзу Исоева. Музыку сочинил Даврони Рахматзод, а официальным исполнителем стал известный певец Валиджон Азизов. Мы также сделали клип на гимн».

Курбонов говорит, что идея создания гимна заключается в желании побудить врачей чувствовать гордость за свою профессию и направлена на восстановление авторитета лекаря. По его мнению, пение гимна «покажет, что врачи — наследники Абу Али ибн Сины (Авиценны)».

Как сообщает АП со ссылкой на врача одной из региональных больниц Таджикистана, медработникам уже дали текст гимна и обязали выучить его наизусть, предупредив о наказании в случае неисполнения.

"Предупредили, что будут наказывать в случае неисполнения. Если честно, я уже третий день не могу его выучить. Зачем нам гимн, я не понимаю. В последние годы врачей нагружают ненужными хлопотами. Наша задача людей лечить, а не песни петь»,- говорит врач Ёдгор Кодиров.

Он также сообщил, что с начала нового года каждый день на пятиминутках врачей спрашивают, выучили ли они гимн, и предупреждают выучить как можно скорее.

В свою очередь в пресс-службе Минздрава Таджикистана сообщили, что никого не обязывают учить гимн, а записанный уже клип будут включать только на мероприятиях высшего уровня. Также и Курбонов подтвердил, что врачи могут учить гимн по желанию.

«В распоряжении говорится, что профессиональный гимн медицинские работники должны будут исполнять на всех мероприятиях. Но нет распоряжения его учить и петь», — говорит Шамсиддин Курбонов.

Пока не ясно как именно врачи должны исполнять гимн, не зная текст и не умея его петь.

В общем, как мы писали уже не раз, Таджикистан бодро идет по пути своих китайских соседей в плане нацстроительства.

Вместе с тем в Таджикистане ощущается острая нехватка врачей-специалистов, а также среднего медперсонала. По словам того же министра Насима Олимзода, в республике работают 4252 семейных врача или 79,7% от потребности (а необходимо 5333) и 7355 семейных медсестер или 68,9% от потребности, которая составляет 10 667 человек. Особенно остро дефицит семейных врачей ощущается в сельской и горной местности.