Десятки шахтеров погребены в золотодобывающем руднике в Афганистане

По меньшей мере 30 человек погибли, когда в северо-восточном Афганистане обрушился золотой рудник в результате последней трагедии, поразившей разрушенную войной страну.

Еще семь человек получили ранения в результате инцидента, случившегося в воскресенье в районе Кохистан провинции Бадахшан. Об этом агентству AFP сообщил губернатор района Мохаммад Рустам Раги.

В поисках золота жители деревни вырыли шахту глубиной 60 метров. Они были внутри шахты, когда ее стены не выдержали и обвалились.

Непонятно, почему рухнула шахта, но представитель губернатора провинции Ник Мохаммад Назари заявил, что шахтеры не являются профессионалами.

«Сельские жители были вовлечены в этот бизнес на протяжении десятилетий без какого-либо государственного контроля над ними», - сказал Назари.

«Мы направили спасательную команду в этот район, но жители деревни уже начали собирать тела с места».

Бадахшан - отдаленная горная провинция на северо-востоке Афганистана, граничащая с Таджикистаном, Китаем и Пакистаном.

Обедневший регион подвержен оползням, особенно в холодные месяцы, когда сильный снегопад накрывает провинцию.

Незаконная добыча полезных ископаемых распространена в богатом природными ресурсами Афганистане.

Но большинство полезных ископаемых страны остаются неиспользованными, поскольку бушующий конфликт и отсутствие регулирования не позволяют международным компаниям эксплуатировать эти огромные запасы.