В Палестине создают третью политическую силу: конец двухпартийной монополии ХАМАС и ФАТХ?

Пять палестинских группировок формируют новое политическое движение на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа, пытаясь разрушить палестинскую политическую двухпартийность — между движением ФАТХа палестинского президента Махмуда Аббаса и правителями Газы движением ХАМАС.

На пресс-конференции в прошлый четверг фракции объявили о создании «Демократического собрания» с объявленной целью бросить вызов двум основным палестинским политическим партиям.

Лидеры заявили, что будут работать над проведением президентских и парламентских выборов и защитой прав человека на оккупированных палестинских территориях.

Новая коалиция состоит из левых и светских политических партий, в том числе Народного фронта освобождения Палестины (НФОП), Демократического фронта освобождения Палестины (НФОП), Палестинской национальной инициативы (ПНИ) во главе с Мустафой Баргути, Народной партией Палестины, ФИДА и других независимых национальных фигур.

Напомним, что ФАТХ был основан в 1950-х годах палестинской диаспорой в Кувейте, включая покойного палестинского лидера Ясира Арафата, и стал доминировать в Организации освобождения Палестины (ООП), основанной в 1964 году. Сама же ООП является зонтичной организацией, в которую входят политические партии, но ХАМАС не является ее членом.

С тех пор, как Махмуд Аббас сменил Ясира Арафата в 2004 году на посту лидера ФАТХ, Палестинской автономии и ООП, он боролся с политическими конкурентами и подавлял инакомыслие посредством авторитарной политики.

Основанный в 1987 году во время первой палестинской интифады, ХАМАС вошел в политику в 2005 году как конкурент ФАТХ, и выиграл выборы в Палестине, прошедшие в 2006 году.

Год спустя ХАМАС захватил контроль над сектором Газа у правительства Аббаса в ходе ожесточенных столкновений, с последующими усилиями по примирению двух сторон, которые еще не принесли результатов.

Раскол между двумя фракциями сохраняется и не поддается никаким попыткам примирения. Ряд вопросов разлучил обе стороны, в том числе отказ ХАМАС от разоружения своего военного крыла. Из-за этих разногласий выборы были отложены на неопределенный срок.

На фоне этой борьбы совершенно не удивительно, что палестинцы устают от выбора между двумя давними оппонентами, и тем более естественно, что находятся политические силы, которые понимают, что в борьбе двух может выиграть третий.

Однако, возможно, что в этом как раз кроется не самая хорошая новость. Третья сила, которая собирается бороться за умы и сердца палестинцев это коалиция светских и левых организаций. И к сожалению, вынуждены констатировать, что на фоне нулевых результатов от политического исламизма ХАМАС, этот подход имеет большие шансы на успех.

Несмотря на весь шум о «правом повороте» левые сегодня тоже на гребне волны, и особенно левые в странах Ислама. Западный мир (а его симпатии это важнейшая характеристика для успеха) болеет за РПК, и почти не болеет за сирийских повстанцев. В самих США левая прогрессивная оппозиция трампизму (с участием палестинских левых «мусульманских» активистов вроде Рашиды Тлайб или Линды Сарсур) с большей вероятностью станет союзником таких же левых палестинцев, чем ХАМАС или ФАТХ. Символом палестинского сопротивления только за последний год стала Ахед Тамими — участница палестинского левого движения.

Так что, вероятно эта новая коалиция может принести дивиденты палестинскому национальному вопросу. Но вот что даст это Исламу в Палестине — остается под вопросом.