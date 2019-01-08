Иран утверждает, что нашел новых покупателей для своей нефти

Все страны, которым США дали послабление в вопросе продолжения закупок определенного объема импорта иранской нефти, жалуются на санкции США, заявил высокопоставленный иранский энергетик, отметив, что Тегеран надеется найти новых покупателей.

Напомним, что США отказались от ядерной сделки с Ираном в прошлом году и возобновили санкции, чтобы задушить нефтяную и банковскую отрасли Ирана, одновременно позволив восьми клиентам продолжать покупать нефть у Тегерана.

«Китай, Индия, Япония, Южная Корея и другие страны, которым США разрешили покупать нефть, не желают покупать у Ирана даже еще один баррель», - заявил заместитель министра нефти Ирана по торговле и международным связям Амир Хоссейн Заманиния.

Однако, не вдаваясь в подробности, Заманиния сказал: «Несмотря на давление США на иранский нефтяной рынок, число потенциальных покупателей иранской нефти значительно увеличилось из-за конкурентного рынка, жадности и стремления к большей прибыли».

Также напомним, что 180-дневные льготы были предоставлены Италии, Греции, Тайваню и Турции.

Вашингтон стремится свести экспорт иранской нефти к нулю, чтобы обуздать ракетные и ядерные программы Тегерана и противостоять его растущему военному и политическому влиянию на Ближнем Востоке.

Иран призвал европейские страны, которые все еще привержены ядерной сделке, противостоять санкциям, создав финансовый механизм, который облегчает платежи за продажу иранской нефти.

Заманиния сказал, что механизм, известный как SPV (Специальное срество для торговли), будет «полезным, но не сможет решить проблемы, так как влияние США повлияет на любое европейское действие».