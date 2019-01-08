ОАЭ помогают Пакистану в борьбе с полиомиелитом

ОАЭ помогли вакцинировать более 57 миллионов пакистанских детей от полиомиелита за четыре года до 2018 года.

Программа помощи ОАЭ-Пакистан направлена ​​на поддержку усилий по искоренению этой болезни во всем мире.

Она была запущен по указанию президента шейха Халифы и шейха Мухаммада бин Зайеда Аль-Нахайяна, наследного принца Абу-Даби и заместителя верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ.

В период с 2014 по 2017 год в рамках кампании было распределено 254,4 миллиона доз вакцин для 43 миллионов детей в Пакистане.

Недавно этот охват был расширен, чтобы охватить еще 83 района в четырех провинциях Пакистана, что помогло вакцинировать еще 13 миллионов детей в следующие 12 месяцев.

Более 96 000 работников, включая медперсонал, руководство и службы безопасности участвовали в кампании.

Миллионы детей были спасены от смерти и инвалидности благодаря глобальным усилиям по ликвидации полиомиелита за последние 30 лет.

Несмотря на успех инициатив в области здравоохранения, болезнь остается смертельной опасностью в Пакистане, а также в Афганистане и Нигерии, единственных трех странах на планете, которые по-прежнему страдают от полиомиелита.

Глобальная кампания по ликвидации полиомиелита была начата в 1988 году при международной поддержке. Сами ОАЭ были объявлены свободными от полиомиелита в 1992 году.

Напомним, что заболевание легко предотвращается с помощью простой вакцины, впервые разработанной в 1955 году, и за почти полвека на Западе ее практически полностью ликвидировали. Австралия была объявлена ​​чистой от полиомиелита в 1972 году, а Великобритания - в 1982 году.

Чтобы страна была объявлена ​​чистой от полиомиелита, новые случаи заболевания не должны появляться в следующие два года.