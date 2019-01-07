Саудовским женам будут сообщать о разводе через SMS

В попытке держать саудовских женщин в курсе решений, принимаемых их супругами в отношении их семейного положения, саудовские суды теперь будут уведомлять бывших жен по SMS, если их мужья разводятся с ними, в соответствии с новым постановлением, которое вступило в силу воскресенье, сообщают чиновники королевства.

Мера, одобренная министерством юстиции, по-видимому, направлена ​​на обуздание широко распространенных случаев, когда мужчины тайно прекращают браки, не информируя об этом своих жен.

Так несколько судов сообщили о серьезных делах, связанных с тем, что мужья не сообщали своим женам, что они развелись с ними.

В одном таком случае женщина подала судебный иск против своего бывшего мужа, который развелся с ней, не сказав ей об этом, но продолжал поддерживать с ней сексуальные отношения.

«Женщины ... будут уведомлены о любых изменениях своего семейного положения посредством текстового сообщения», - говорится в сообщении министерства юстиции, которое передается государственным новостным каналом «Аль-ахбария» и другими местными СМИ.

«Женщины в королевстве смогут просматривать документы, связанные с расторжением их брачных контрактов, через веб-сайт министерства».

Согласно саудовской ежедневной газете Okaz, сообщение не будет включать слово «развод», чтобы смягчить возможные потрясения для жен, которые не ожидали такого шага со стороны своих мужей.

Вместо этого сообщение будет выглядеть так: «Владельцу национального идентификационного номера… мы сообщаем вам, что номер решения… был выдан (название суда) (дата), и вы можете связаться с судом для получения копии».

Многие наблюдатели связывают этот указ с так называемой кампанией либерализации, которую развернул наследный принц Мухаммад бин Салман.