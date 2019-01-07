Король Мухаммад V отрекся от престола Малайзии

Верховный монарх Малайзии Мухаммад V в воскресенье отрекся от престола, что стало первым случаем досрочного отречения в федеративной малайзийской монархии.

Отречение 49-летнего Мухаммада V вступило в силу немедленно, говорится в заявлении Национального дворца. В заявлении дворца говорится, что король был благодарен за предоставленную ему Советом правителей возможность и поблагодарил премьер-министра и правительство.

«Его Высочество работает над выполнением своих обязанностей, возложенных на него в качестве главы государства, служа опорой стабильности, источником справедливости, ядром единства ... для людей», - заявляет дворец.

Напомним, что в Малайзии есть девять царствующих семей, которые правят в своих султанатах, а Верховный правитель избирается из числа правителей этих султанатов, что на практике означает, что они по очереди на пять лет берут бразды правления всей страной. Титул временного верховного короля Малайзии на малайском языке звучит как Янг ди-Пертуан Агон (буквально «Тот, кто создан Верховным Господином»).

Мухаммад V в 2010 году стал султаном Келантана — консервативного султаната на севере страны, на границе с Таиландом (из-за чего культура Келантана несколько отличается от других малайских султанатов), а в ноябре 2011 был избран первым заместителем короля Малайзии. В декабре 2016 года пришла его очередь править страной.

На короткое правление Мухаммада V выпало несколько важных событий в жизни Малайзии, в частности исторические выборы, на которых выиграла оппозиция во главе с Мохатхиром Мохаммадом, но все же до конца срока еще оставалось три года.

Причины отречения пока что официально не называются. Известно, что в ноябре король взял «отпуск» для лечения. Отречение же произошло буквально через неделю после того, как король возобновил свои обязанности, проведя два месяца в медицинском отпуске.

Однако мало у кого есть сомнений относительно того, что отречение короля каким-то образом связано со слухами о его женитьбе на русской 25-летней модели, бывшей «Мисс Москва» Оксане Воеводиной.

Воеводина, про которую в малайзийских соцсетях говорили как про «наш ответ Меган Маркл в Британии» (имеется в виду бывшая американская актриса, ставшая женой принца Гарри), по сообщениям приняла Ислам с именем Райхана, а в ноябре вышла замуж за короля в Москве. Об этой свадьбе писали многие российские и западные СМИ, опубликовавшие фотографии с торжества (сообщается, что оно прошло без алкоголя, а вся еде была халяльной) но даже премьер-министр Малайзии тогда заявил, что не в курсе того, что король женился.

Вплоть до нынешнего времени никаких официальных заявление и подтверждений относительно свадьбы Национальный дворец так и не выпустил. Султан Мухаммад V был первым неженатым королем (он развелся с первой женой), и уже поэтому вошел в историю. Но более того, Воеводина могла войти в историю как первая русская королева Малайзии. Возможно, для Малайзии, где король считается все таки не только светским правителем, но и хранителем веры, перспектива видеть рядом с королем очевидно иностранную женщину, непристойные фотографии которой можно легко найти в интернете, стало слишком большим вызовом, даже с учетом изрядной либерализации последних лет.

В этом случае не исключено, что Мухаммад V встал перед тем же выбором, с которым когда то столкнулся британский король Эдуард VIII, отрекшийся от престола в 1936 году из-за желания вступить в брак с дважды разведенной американкой Уоллис Симпсон. Разговоры о будущем короля не прекращались все последние месяцы, его обсуждали, иногда осуждали (Махатхир жаловался в июне, что король тянет с назначением его премьер-министром, вопреки закону страны) но при этом почти никому в голову не приходила мысль о его возможном отречении. Именно поэтому новость стала шоком и печальной новостью для большинства малайцев.

Как бы то ни было, Мухаммад V сообщил, что возвращается домой, в Келантан Даруль Наим, султаном которого он по прежнему остается. А вот совету правителей теперь предстоит выбрать следующего монарха на беспрецедентных внеплановых выборах. Сообщается, что первая встреча монархов уже состоялась в понедельник утром. Действующим монархом пока что останется нынешний вице-король султан Перака Назри Шах (он же правил во время медицинского отпуска Мухаммада V), но он не является следующим в очереди в соответствии с порядком наследования.

Следующим является султан Ахмад Шах из Паханга, но ему 88 лет (он самый пожилой из всех султанов), он сильно болеет, а его сын выступает в качестве регента в течение двух лет. За ним в очереди следует султан Джохора Ибрагим Исмаил. Впрочем, неписанное правило может быть изменено, и королем может стать кто-то другой. В любом случае окончательное решение станет известно 24 января.

А пока в своем последнем указе народу Малайзии Мухаммад V призывает людей «продолжать вместе поддерживать единство, терпимость и объединить усилия, чтобы нести ответственность за эту суверенную страну, чтобы Малайзия оставалась мирной и гармоничной».