В Израиле арестованы пятеро еврейских подростков за убийство палестинской женщины

В минувшее воскресенье израильская спецслужба «Шин Бет» сообщила, что пятеро несовершеннолетних евреев, арестованных в последние дни, подозреваются в причастности к октябрьскому убийству палестинской женщины на Западном берегу — сообщает «Гаарец».

47-летняя Аиша Мухаммад Раби и ее муж Якуб проезжали возле контрольно-пропускного пункта на Западном берегу к югу от Наблуса, когда группа поселенцев начала бросать камни в их машину.

Еще двое несовершеннолетних были арестованы в субботу, однако остается неясным, подозреваются ли они в тех же преступлениях, что и остальные трое.

Как сообщается, Раби была ранена в голову камнем и вскоре умерла. Ее муж был легко ранен.

Согласно заявлению «Шин Бет», подростки являются учениками ешивы (иудейской семинарии) в незаконном поселении Рехелим на Западном берегу, которое находится недалеко от места убийства.

Утром после нападения, в субботу 13 октября, несколько ультраправых активистов из поселения Ицхар приехали в Рехелим и проинструктировали студентов ешивы о том, как вести себя с предстоящим расследованием «Шин Бет», говорится в заявлении.

На этом стоит остановиться чуть подробнее, чтобы проиллюстрировать о какого рода людях идет речь, и на что они готовы пойти. Активисты приехали к подросткам в субботу — день, который считается священным у евреев, и когда в частности запрещено водить машину. Во многих ортодоксальных районах Израиля иудейские фундаменталисты кидают камни в проезжающие машины, нарушающие, по их мнению, «святость шаббата».

В воскресенье газета The Times of Israel взяла интервью у видного члена поселения Ицхар, который сказал, что он был причастен к решению разрешить нарушение религиозных законов относительно вождения автомобиля в субботу.

Сам инцидент произошел в пятницу вечером (12 октября), когда члены ортодоксального поселения Ицхар не используют электронные гаджеты, но о нем стало известно координатору по безопасности общины, который оставляет свой телефон включенным во время шаббата на случай чрезвычайной ситуации.

Координатор передал эту информацию местным жителям в синагоге поселения в субботу утром. Затем группа лидеров поселения собралась для обсуждения поездки в Рехелим, чтобы предупредить студентов ешивы о том, что, по их мнению, их ждет.

«В прошлый раз, когда «Шин Бет» преследовала несовершеннолетних евреев, подозреваемых в убийстве арабов, они жестоко пытали их и заставили одного из мальчиков совершить попытку самоубийства», - сказал житель Ицхара, ссылаясь на допросы подозреваемых агентами «Шин Бет» в 2015 году, когда был совершен теракт в палестинской деревне Дума, в результате которого погибли три члена семьи Давабша.

Житель Ицхара рассказал, что - в свете этой попытки самоубийства - лидеры общин, которые собрались, чтобы обсудить сообщение об убийстве Раби, пришли к выводу, что предупреждение студентов ешивы о методах допроса, с которыми они могут столкнуться, было «вопросом жизни и смерти», что оправдывало нарушение субботы.

Среди тех, кто участвовал в дискуссиях в Ицхаре, был Меир Эттингер (на фото сверху), крайне правый активист и внук покойного экстремистского раввина Меира Кахане, сказал представитель министерства обороны.

И вот, придя к выводу, что расследование убийства палестинской женщины агентами «Шин Бет» якобы представляло опасность для жизни, двое известных поселенческих раввинов уполномочили группу крайне правых активистов поехать в Шаббат и обучить студентов ешивы, как лучше всего вести себя на допросе.

Расследование, проведенное совместно «Шин Бет» и отделом израильской полиции по борьбе с националистическими преступлениями, привело к аресту пяти учеников ешивы в Приа-Хаарец в поселении Рехелим на северном Западном берегу - трех в прошлое воскресенье и двух других примерно через неделю. Их имена пока запрещено разглашать.

Несмотря на то, что первоначально их допрашивали без присутствия юристов, адвокаты подростков, которые впервые встретились с ними в субботу, сказали, что подростки рассказали им, что они не признаются в причастности к убийству, и отвергли все обвинения. Двое других подростков до сих пор не встретили адвоката.

Эта мрачная история звучала бы как антисемитский памфлет, если бы ее не сообщали израильские СМИ — иудейские раввины под надуманным предлогом дают разрешение евреям нарушить одну из своих заповедей, чтобы малолетние убийцы несчастной палестинской женщины (матери восьмерых детей) солгали официальным органам еврейского же государства.

Один из адвокатов подростков, Ади Кейдар из ультраправой группы по оказанию юридической помощи «Хонену», сказал, что «Шин Бет» «сажает несовершеннолетних в свои подвалы и отрезает их от мира». По его словам, если им не удастся получить признание, Шин Бет арестует других подростков.

«Сегодня вечером мы впервые встретились с детьми после недели, в течение которой им не разрешали встречаться с адвокатом», - добавил Кейдар. «Мы слышали такие вещи, с которыми ни один гражданин Израиля не согласится, относительно допроса молодых людей».

В ответ на критику «Шин Бет» заявила, что «с момента ареста предпринимались попытки оклеветать службу безопасности и лишить ее легитимности. Эти усилия должны быть осуждены и не остановят «Шин Бет» от прекращения всех форм террора, еврейского или палестинского».

«Шин Бет» добавляет, что все ее расследования проводились в соответствии с законом и контролировались государственным прокурором и судами. «Подозреваемые получают все свои права в соответствии с законом. Утверждение о том, что их права были нарушены при задержании, является безосновательным. За последний год «Шин Бет» предотвратила сотни террористических актов в Иудее и Самарии, включая еврейский террор» - говорит «Шин Бет».

Кстати, ради справедливости, отметим, что Израиль является едва ли не единственной страной, где терроризм не признается монополией мусульман, а антимусульманский терроризм прямо называют своим именем — терроризмом. Даже если это «всего лишь» кидание камней в проезжающие машины.