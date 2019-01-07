В 2018 году около 295 000 сирийцев вернулись из Турции домой - МВД Турции

Согласно заявлению, сделанному в минувшую субботу министерством внутренних дел Турции, около 295 000 сирийцев, бежавших от гражданской войны в своей стране, вернулись домой из Турции в 2018 году.

Операции турецкой армии совместно со Свободной Сирийской армией "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь" на северо-западе Сирии расчистили районы от присутствия ИГИЛ* и курдских коммунистических террористов, что сделало возможным безопасное возвращение сирийских гражданских лиц на родину.

Министерство также заявило, что в прошлом году 853 274 иностранцам был дан вид на жительство, а почти 270 000 нелегальных мигрантов были задержаны.

В 2018 году из Турции было депортировано в общей сложности 55 894 нелегальных мигранта.

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