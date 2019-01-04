«Яблоко» просит МИД РФ найти пропавших в Египте ингушей.

Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова обратилась к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с требованием найти пропавших в Египте жителей Ингушетии. Об этом сообщает официальный сайт партии.

Как сообщается на сайте, 14 августа 2018 года в столице Египта Каире задержали несколько десятков граждан России, выходцев из различных регионов страны. Все они хотели получить в Египте религиозное образование. Через какое-то время некоторых из них отпустили, но на сегодняшний день остается неизвестной судьба пятерых жителей Ингушетии: Илеза Аушева, Исмаила Чемурзиева, Хизира Дугиева, Али Дзейтова, Рамзана Плиева.

Партия «Яблоко» считает, что отсутствие каких-либо сведений о причинах и основаниях задержания, о месте их нахождения позволяет говорить о нарушении норм международного права, и квалифицировать так действия в отношении как минимум этих пятерых.

Родные всех пятерых пропавших обратились в российское консульство в Египте, но никаких конкретных сведений им так и не дали. Кроме того, дипломатическое учреждение сообщило им об отказе египетских властей сообщать какую-либо информацию о задержанных и месте их нахождения.

«Реагирование на факты нарушения прав человека российских граждан за рубежом, их защита от произвола местных властей, обеспечение соблюдения в отношении них норм международного права, является одной из важнейших задач российских посольств и консульств», - пишет председатель «Яблока».

«На основании изложенного прошу Вас незамедлительно вмешаться в сложившуюся ситуацию и установить местонахождения всех пятерых граждан России», - говорится в обращении Эмилии Слабуновой.