В Кашмире появилась "Стена доброты": каждый нуждающийся может взять необходимую одежду

В городе Сринагар в оккупированном Индией Кашмире появилась «Стена доброты» - стена, для которой любой желающий может пожертвовать одежду для нуждающихся. А любой нуждающийся в свою очередь может взять нужную ему одежду.

Такие стены с одеждой является частью новой инициативы под названием «Стена доброты», созданной группой молодых людей, которые вдохновились похожими экспериментами в Иране и Турции.

«Есть много нуждающихся людей, у которых нет теплой одежды, поскольку в эти дни в Кашмире температура ниже нуля», - говорит один из организаторов Абрар Али.

«После того, как эта стена приобрела известность в социальных сетях, мы стали свидетелями того, как многие люди от всего сердца внесли свой вклад», - говорит он в интервью «Аль-Джазире». «Мы хотели, чтобы это послание распространилось по всему кашмирскому обществу, и чтобы молодые ребята выступали и устанавливали больше таких стен в своих местах, и я думаю, что мы добились успеха».

Инициатива «Стена добра» особенно своевременна. Самый жесткий зимний период в Кашмире, известный как Чилай Калан, начался 21 декабря и продлится до конца января. Температура может опускаться до минус восьми градусов, и часто идет сильный снегопад.

Согласно экономическому отчету правительства Джамму и Кашмира за 2014–2015 годы, около 21,6 процента населения Кашмира живут за чертой бедности. Многие просто не могут позволить себе одежду, необходимую для зимы.

Успех стены в Сринагаре вдохновил молодых людей в других частях Кашмирской долины на проведение подобных экспериментов. Такие места, как Будгам в центре Кашмира, Барамулла на севере и Анантнаг на юге, теперь тоже обзавелись похожими стенами.

«Мы чувствовали, что это хороший шаг для служения человечеству», - говорит Джазиф Мир, один из добровольцев в Анантанге.

Некоторые надеются, что инициатива расширится еще дальше.

«Эти подразделения должны быть созданы в учебных заведениях, таких как колледжи и университеты, где студенты или посторонние могут отдавать книги или электронные предметы, такие как использованные ноутбуки и мобильные телефоны, для учащихся из групп с низкими доходами», - говорит Зареф Ахмад Зареф, известный поэт и общественный деятель.

Но некоторые наблюдатели указывают на ограничения таких прогнозов.

«Кашмирцы уже делали пожертвования молча», - говорит Юсуф Джамиль, журналист из Сринагара.

«Возьмите пример наводнений 2014 года или во время любого стихийного бедствия, люди помогали друг другу открыто», - говорит он. «Эта стена - хороший вдохновляющий ход, но не так много бедных людей могут пойти и взять эти вещи открыто».

Несмотря на ограничения волонтеры в Сринагаре говорят, что их группа планирует установить больше стен по всему городу.