Израильская "Шин Бет" предупреждает о росте террористических нападений поселенцев на палестинцев

Израильская «Шин Бет» (Служба внутренней безопасности - вторая по значимости спецслужба Израиля) предупредила о росте насилия со стороны еврейских поселенцев в отношении палестинцев на оккупированном Западном берегу, сообщает израильский Channel 2.

По данным канала, «Шин Бет» обнаружила значительный рост «террористических» атак со стороны экстремистских еврейских групп на Западном берегу.

Согласно докладу, число террористических нападений, совершенных еврейскими поселенцами на палестинцев на Западном берегу, увеличилось с 200 в 2017 году до 300 нападений в 2018 году.

Они включали в себя нападения, прокалывание автомобильных шин и расписывание расистскими лозунгами домов палестинских сельских жителей.

В докладе поясняется, что число террористических операций евреев против палестинского населения увеличивается из-за того, что преступники не подвергаются преследованиям, наказанию или аресту.

Кроме того, в докладе предупреждается, что преступления, подобные поджогу дома семьи Давабшех в Думе, могут произойти снова. Напомним, что 31 июля 2015 года в Думе не Западном берегу еврейские поселенцы подожгли дом палестинской семьи, и заживо сожгли годовалого младенца Али. Еще двое членов семьи позже скончались от сильных ожогов.