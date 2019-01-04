Китай даст Пакистану 2 миллиарда долларов, чтобы поддержать рупию

Китай пообещал предоставить Пакистану как минимум 2 миллиарда долларов, чтобы укрепить его валютные резервы и предотвратить дальнейшую девальвацию рупии по отношению к доллару, сообщает Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников пакистанского правительства.

Финансовая поддержка, о которой Китай публично не объявляет, приходит как раз тогда, когда правительство премьер-министра Имрана Хана борется с ослаблением фискальной позиции, высокими выплатами по долгам и сокращением резервов.

«Обещание Китая Пакистану свидетельствует об их стремлении помочь нам избежать кризиса. Если рупия резко упадет, и нам нужно предотвратить ее падение, мы сможем обратиться к Китаю», - сказал высокопоставленный правительственный чиновник в Исламабаде. Китайские же чиновники пока не прокомментировали это сообщение.

Обещанная финансовая поддержка указывает на углубление экономических связей между Китаем и Пакистаном, несмотря на то, что Исламабад сейчас ведет переговоры с МВФ о потенциальной ссуде на сумму от 7 до 8 млрд долларов. Министерство финансов Пакистана и МВФ должны возобновить обсуждения в конце этого месяца по деталям пакета, который, как ожидается, будет поставлен на весьма сложных условиях, таких как сокращение масштабов раздутых государственных предприятий страны через сокращение рабочих мест.

С конца 2017 года рупия потеряла более одной пятой своей стоимости по отношению к доллару, и в прошлом месяце Fitch сократил рейтинг долга Пакистана до «мусорного». По словам экономистов, иностранные резервы Пакистана, составляющие 7,3 млрд. долларов, сократились за полтора месяцев при покрытии импорта, что считается критически низким уровнем. После десятилетий тесного военного сотрудничества Пекин наращивал финансовую поддержку Пакистана, а поддерживаемые государством китайские банки ссудили Исламабаду 4 млрд. долларов в год, вплоть до 2017.

Китай взял на себя обязательство инвестировать более 60 миллиардов долларов в инфраструктурные, энергетические, железнодорожные и автодорожные проекты в Пакистане в рамках китайско-пакистанского экономического коридора, являющегося центральным элементом инициативы президента Китая Си Цзиньпина «Один пояс и один путь». Коридор предназначен для связи западного региона Китая с новейшим глубоководным морским портом Пакистана, финансируемым Пекином. В декабре кабинет министров Имрана Хана утвердил план выпуска облигаций «панда», деноминированных в юанях, на китайском рынке, что, по словам одного из чиновников, может привлечь от 1 до 1,2 млрд. долларов.

Аналитики говорят, что отсутствием публичного объявления о своем предложении Пакистану, Пекин надеется избежать дальнейшего усиления озабоченности США, из-за отношений КНР с Исламабадом. В июле 2018 года госсекретарь США Майк Помпео предостерег МВФ от кредита Пакистану, который может помочь стране погасить кредиты Китаю.

Зубайр Хан, бывший министр торговли Пакистана, сказал, что сдержанные отношения Китая с Пакистаном не должны «подорвать» отношения с МВФ. «Китай является очень важным членом МВФ. Они [Китай] также хотят, чтобы Пакистан восстановил нашу экономику», - сказал он. Союзники Пакистана на Ближнем Востоке также начинают помогать Исламабаду. Саудовская Аравия обязалась предоставить Пакистану 6 миллиардов долларов США в финансовом году до июня 2019 года, в то время как Объединенные Арабские Эмираты пообещали предоставить еще 3 миллиарда долларов США за тот же период.

Некоторые наблюдатели считают, что постоянно возникающие проблемы у южноазиатских стран вызваны неспособностью реформировать один из самых эффективных сборов налогов в мире. Менее 1 процента населения Пакистана платит подоходный налог.

Ну и конечно же, добавим, что в такой ситуации, когда Пакистан ждет, что Китай спасет его экономику, нет никакого смысла ожидать от Пакистана какой-то более активной позиции по преследованию мусульман в самом Китае.