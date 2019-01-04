Осетинские язычники призывают отказаться от "салама"

В Северной Осетии распространяют листовки, в которых призывают отказаться от традиционного для осетин приветствия - салам. О полученной листовке написал на своей странице в Facebook осетинский блогер Алихан Хоранов.

Призыв к отказу от всего "чужого" в пользу пуризмов в осетинском языке не новость для республики - подобной деятельностью в ней давно занимаются языческие национал-патриотические сообщества.

Некоторые комментаторы также отметили, что именно языческие сообщества использовались в РСО для борьбы с исламским наследием, представляемого чуждым осетинскому народу.

Что же до мусульманского "салама", то несмотря на то, что большинство нынешних осетин РСО - не мусульмане, в самом осетинском языке немало религиозных арабизмов, что связано с историей народа. Если сегодня осетинские мусульмане преимущественно представлены дигорцами (одна из этнических групп осетинского народа) в западной части республики, то незадолго до завоевания центрального Кавказа Россией мусульманское общество было распространено на всей территории северных осетин, проживая совместно с языческими и христианскими сородичами. И во главе этого общества стояла осетинская аристократия, исповедовавшая Ислам.

Поэтому, неудивительно, что в осетинском языке из арабизмов есть не только "салам", но и "дин", "джаннат" и другие знакомые всем мусульманам арабизмы.

Религиозная картина Северной Осетии существенно изменилась во второй половине XIX-го века, когда из России случился отток северокавказских мусульман в Османскую империю, в их числе были и осетинские мухаджиры. В это же время в Осетии проводилась и миссионерская деятельность русского православия, которая за счёт синкретических полухристиан и язычников увеличила православную общину Осетии.



Расул Гамзатов - заместитель муфтия Северной Осетии, был убит в 2014 году

Теперь же, в Осетии победившего родноверия и православия исламское наследие народа сознательно "забывают", а исламская жизнь находится под прессингом спецслужб. Это особенно наглядно проявилось в убийстве двух заместителей муфтия Северной Осетии Ибрагима Дударова в 2012 и Расула Гамзатова в 2014 годах, которые так и не были расследованы должным образом. Люди знакомые лично с Дударовым и Гамзатовым отмечали, что их убийство со стороны мусульманских радикалов - исключено, зато вариант убийства на антимусульманской почве имел косвенное подтверждение даже в открытом доступе.

На таком фоне призыв национальнл-языческих активистов отказаться от мусульманского приветствия уже не выглядит удивительным, и скорее всего негласно поддерживается властями.