Жители лагеря Рукбан просят перевести их на север Сирии

Жители неформального лагеря беженцев в пустыне, расположенного недалеко от границы Сирии с Иорданией, призывают мировых лидеров переместить их лагерь в северную Сирию, потому что, по их словам, они опасаются нападения сил режима Башара Асада после ухода американских войск из ближайшего гарнизона.

В течение последних трех лет лагерь Аль-Рукбан был защищен зоной безопасности США, созданной вокруг ближайшего гарнизона в городе Аль-Танф, где силы США действуют вместе с повстанческими группами, поддерживаемыми Пентагоном, включая батальон Магавир Аль-Саура (МАС).

Авиабаза Аль-Танф стала своего рода буфером на пути продвигающихся проправительственных сил, в том числе асадитской армии и про-иранских ополченцев.

Запланированная эвакуация американских солдат из гарнизона Аль-Танф в настоящее время вызывает обеспокоенность среди почти 60 000 гражданских лиц, проживающих в лагере. Они просят их перевезти в удерживаемые повстанцами северные районы страны.

В своем письме руководство лагеря призвало мировых лидеров, таких как президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, обеспечить безопасность жителей, переместив лагерь в северную Сирию.

«Мы призываем к международной защите жителей внутри лагеря», - говорится в письме, которое цитирует The National. «После того, как США объявили о своем решении [покинуть Сирию], мы призываем вас перевести нас в северную Сирию».

Между тем, Россия обвиняет США в использовании жителей Рукбана в качестве «живого щита» для защиты своей военной базы в Танфе. Министерство обороны России также охарактеризовало этот регион как «черную дыру, порождающую волны исламистского мятежа».

Совершенно очевидно, что когда войска США уйдут, асадитское правительство и его союзники могут наброситься на повстанцев, дислоцированных в этом районе, включая Магавир Аль-Саура и группу «Львы Востока», еще одну поддерживаемую Вашингтоном повстанческую группировку.

«Мы нуждаемся в том, чтобы международное сообщество нашло подходящее решение, чтобы людям гарантировали мир, достоинство и безопасность», - говорится в письме.

Напомним, что лагерь Рукбан является одним из самых доведенных до отчаяния поселений в Сирии.

Со времени его создания гуманитарные организации и Организация Объединенных Наций имели лишь ограниченный доступ к лагерю Рукбан на границе между Иорданией и Сирией. В последний раз помощь доставлялась в район в ноябре. Уже тогда жители говорили, что доставки помощи было недостаточно для удовлетворения спроса.

Условия внутри Рукбана продолжают ухудшаться, пока агентства по оказанию помощи пытаются доставить помощь в этот район. Загрязнение воды, очень жаркий климат, небезопасная утилизация отходов и накопление мусора привели к серьезным проблемам со здоровьем. УВКБ ООН говорит, что диарея и острые респираторные инфекции являются основными причинами заболеваемости в лагере.

«Голод, болезни и злоупотребления растут, поэтому мы просим Организацию Объединенных Наций и гуманитарные органы предоставить немедленную и постоянную помощь и медикаменты лагерю», - говорится в письме.

«У нас нет источника средств к существованию. В 2018 году лагерь получил только один груз помощи, и этого недостаточно для того, чтобы продержать семью в лучшем случае более одной недели или двух недель », - говорится в письме.

В письме говорится, что большинство жителей - перемещенные арабы-сунниты, которые почти десять лет сопротивляются режиму Асада.

«Гражданские лица бежали из Пальмиры и Хомса, поскольку они были насильственно перемещены из-за демографических изменений и террористических актов, совершенных режимом Асада, шиитскими ополченцами и ИГИЛ*».

Жители лагеря сообщают, что на них оказывается давление, чтобы они вернулись в свои города и поселки, находящиеся под контролем правительства.

Но они сказали, что готовы сделать «все, что нужно», чтобы гарантировать, что они свободны от асадитского режима.

Решимость жителей лагеря оставаться в голодной и жаркой пустыне, лишь бы не возвращаться под власть Башара Асада, лучше тысячи слов может рассказывать нам, чего ожидают от «законного сирийского правительства» жители Сирии. С другой стороны, это также может добавить немало к портрету «демократов» из РПК на севере Сирии, которые всегда рассматривают переход к режиму Асада как единственную альтернативу.

«Эти города и поселки заняты шиитскими террористическими формированиями; как мы можем доверять гарантиям правительства, что возвращение безопасно», - говорит житель лагеря Джамиль Абу Ахмад.

Магавир Аль-Савра и повстанческая группа «Львы Востока» помогают в обеспечении безопасности в лагере.

Ранее в этом месяце Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что повстанцы расправляются со спящими ячейками ИГИЛ в поселении.

Запланированный вывод войск США из Сирии поднял вопрос о том, будут ли у этих повстанческих групп ресурсы для сохранения контроля над этим районом. Он также порождает тревогу по поводу возможного возрождения ИГИЛ в некоторых частях сирийской пустыни вблизи Рукбана, где действуют его сторонники.

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