В Саудовской Аравии требуют казнить пятерых обвиняемых по делу Джамаля Хашкаджи

Генеральная прокуратура Королевства Саудовская Аравия потребовала смертной казни пятерым обвиняемым по делу об убийстве саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает турецкая Daily Sabah.

В заявлении генпрокуратуры КСА отмечается, что первые слушания пройдут в уголовном суде в столице страны, Эр-Рияде. Указывается, что «на первом заседании перед судом предстанут 11 человек, обвиняемых в причастности к убийству журналиста».

Сообщается также, что «судебным властям Турции был направлен запрос с просьбой передать имеющиеся у них доказательства по данному делу, однако до сих пор не получен ответа». Расследование в отношении некоторых лиц, причастных к убийству журналистов, продолжается, объявили в прокуратуре Саудовской Аравии.

Напомним, что Джамаль Хашкаджи, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства страны в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии в результате конфликта. Мировое сообщество решительно осудило это преступление, призвав Эр-Рияд провести прозрачное расследование произошедшего.

Генпрокуратура Саудовской Аравии 15 ноября обнародовала предварительные итоги расследования. По данным ведомства, по делу Хашкаджи был задержан 21 человек, 11 подданным королевства предъявлены обвинения в причастности к убийству, пятерым из них грозит смертная казнь. Как заявляет Эр-Рияд, изначально журналиста намеревались вывезти в Саудовскую Аравию, а не убивать.

При этом Турция настаивает, чтобы обвиняемых судили на ее территории, так как само убийство произошло тоже на турецкой земле. Саудовская Аравия с этим категорически не согласна, указывая, что речь идет об убийстве саудовского гражданина саудовскими же гражданами.