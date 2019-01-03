В Крыму совершено нападение на крымскотатарского активиста

Крымскотатарский активист Риза Асанов сообщил о том, что во время съемок на отрезке трассы «Таврида» на него было совершено нападение со стороны неизвестных людей. Об этом сообщают Крым.Реалии.

По словам Асанова, утром в среду, в районе Белогорска, на него напали с помощью «черного продолговатого предмета, похожего на дубинку», при этом нападавшие говорили с российским акцентом.

Асанов отмечает, что потерял сознание после нападения, а когда пришел в себя, добрался до районной больницы, где ему диагностировали ушибы и сотрясение мозга. Активист не уточнил, что именно он снимал на строящейся трассе.

В комментарии ресурсу Крым.Реалии активист отметил, что связывает произошедшее нападение именно со своей «активной позицией».

«В Крыму всего 15-20 человек, которые активно противостоят и дают информацию. Ликвидируй их, и все будет спокойно. Очевидно, начали новую политику интеграции крымских татар», – отметил Риза Асанов.

Напомним, что это далеко не первое нападение на крымскотатарских активистов в аннексированном Россией Крыму. Так, например, только в начале декабря 2018 года было совершено нападение на офис крымских адвокатов Эмиля Курбединова и Эдема Семедляева.