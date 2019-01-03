Анкара ищет разрешения Москвы на использование сирийского воздушного пространства - турецкий военный эксперт

Самый главный урок, который Турция извлекла из двух своих основных операций в Сирии - «Щита Евфрата» и «Оливковая ветвь», без всяких колебаний можно сформулировать так: «Не входите в Сирию, если вы не уверены в превосходстве в воздухе», пишет турецкий военный эксперт, колумнист Al-Monitor и сам бывший военный, который с 2002 по 2008 год служил в Афганистане, Казахстане, Кыргызстане и Ираке в качестве турецкого военного советника, Метин Гюрджан.

По его словам, обе операции научили Анкару, что воздушная поддержка, обеспечиваемая F-16, вооруженными беспилотниками и ударными вертолетами, для защиты турецких сил на земле и поддержания оперативного темпа, является ключевой необходимостью против врага, оснащенного хорошо укрепленными блокпостами, туннелями, противотанковыми ракетами, самодельными взрывчатыми устройствами, снайперами, обычной броней и массивной непрямой огневой поддержкой гаубиц и различных ракетных пусковых установок.

Турция прекрасно осознает, что военная операция в северо-восточной части Сирии, в ходе которой турецкие солдаты должны удерживать свои позиции, а затем продвигаться вперед, время от времени требует открытия воздушного пространства Сирии для военно-воздушных сил Турции. Во время операции «Оливковая ветвь» Анкара получила существенную поддержку от России в воздушном пространстве. Москва при этом могла регулировать темпы операции «Оливковая ветвь», периодически закрывая воздушное пространство Сирии для турецких ВВС.

Закрытие Москвой воздушного пространства над Африном для турецких самолетов в период с 18 по 24 марта позволило подразделениям Отрядов народной самообороны (ОНС, они же YPG) выдвинуться из Африна в Тель-Рифаат, не подвергаясь нападениям со стороны турецких ВВС.

Другими словами, разрешение Москвы на использование Анкарой сирийского воздушного пространства позволяет России определять темп и продолжительность турецких военных операций внутри Сирии.

И вот, все взгляды снова обратились к Москве, куда 29 декабря состоялся визит крупной турецкой делегации, состоявшей из министра иностранных дел, министра обороны и главы национальной разведки.

Главным пунктом их повестки дня, хотя это и не было упомянуто в заявлениях после заседания, стала попытка убедить Москву разрешить Турции использовать сирийское воздушное пространство, что уже было одобрено Вашингтоном, при условии, что Турция возьмет на себя борьбу с ИГИЛ*.

В состав российской команды переговорщиков вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, полпред президента по Сирии Александр Лаврентьев и помощник президента Юрий Ушаков.

«Турция и Россия заявили, что договорились о координации в Сирии, чтобы очистить ее от всех террористических групп, после объявления США о выходе из разрушенной войной страны. Лавров подчеркнул, что обе страны договорились о координации войск для ликвидации террористической угрозы в Сирии, добавив, что соглашение также предусматривало необходимость активизации работы по обеспечению репатриации беженцев», - пишет Hurriyet Daily News.

С лета 2014 года ВВС США фактически поддерживали запретную для полетов зону над северо-восточной Сирией, присоединившись к сопротивлению ОНС против ИГИЛ в Кобани. ВВС США перехватывали сирийские самолеты и вертолеты, нацеленные на ОНС в Хасаке в августе 2016 года, и даже сбили сирийский военный самолет, нацеленный на ОНС в Табке в июле 2017 года. Кроме того, в феврале 2018 года ВВС США уничтожили хорошо оснащенную бронированную колонну режима Асада, которая начинала атаку через реку Евфрат против критических целей ОНС.

С лета 2014 года, несмотря на периодически возникающие опасные боевые ситуации, ВВС США не перехватывали ни один турецкий самолет, и не наносили ударов по турецким военным подразделениям на земле.

Но после неожиданного решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии ситуация с господством в сирийском воздухе изменилась. Что очевидно, так это то, что ВВС США больше не будут иметь такого же господства над северо-восточной Сирией. Кто же тогда будет новым боссом? Несомненно, Россия.

Анкара из своего опыта в Сирии знает, что Москва не шутит. После 25 ноября 2015, когда турецкий F-16 сбил российский Су-24 Турция хорошо осознала, насколько серьезной может быть турецко-российская конфронтация в сирийском воздушном пространстве. Кроме того, турки не забыли, что четыре турецких солдата были убиты в сирийском Аль-Бабе в результате бомбардировки российскими военными самолетами, якобы из-за «ошибки координации».

ОНС осознает важность объявления бесполетной зоны над северо-восточной Сирией. Мы уже слышали сообщениях о том, что ОНС, связанная с РПК, говорила с Францией о возможности объявления фактической бесполетной зоны на северо-востоке Сирии.

Некоторые комментаторы утверждают, что введенная ООН бесполетная зона над небом северо-восточной Сирии аналогична той, что была установлена ​​в Боснии в 1993 году после принятия резолюции 816 Совета Безопасности ООН, которая санкционировала введение предыдущих запретов на все полеты над Боснией. Однако, учитывая российские и китайские полномочия наложить вето в Совете Безопасности, принятие чего-либо, напоминающего эту резолюцию, сегодня представляется крайне маловероятным.

Анкара, которая, по-видимому, получила зеленый свет от США на использование воздушного пространства в северо-восточной Сирии, направила своих высокопоставленных чиновников в области обороны и безопасности в Москву, чтобы теперь получить разрешение и от нее. Анкара считает необходимым использовать воздушное пространство Сирии как для операций к востоку от Евфрата, так и для искоренения элементов ИГИЛ.

Хорошо информированные источники в Анкаре, которые пожелали остаться анонимными, рассказали, что Анкара планирует использовать воздушное пространство Сирии и некоторые базы, которые США будут эвакуировать, чтобы устранить элементы ИГИЛ, находящиеся на расстоянии 300-350 километров от турецкой границы. Это будет означать полеты турецких F-16 на глубину вплоть до Дейр эз-Зор в Сирии.

Анкара также попросит о координации с российскими силами, чтобы убедить силы Асада избегать нападения на самолеты и вертолеты турецких ВВС.

В третью неделю декабря были получены неподтвержденные местные сообщения о том, что силы Асада могут в одностороннем порядке объявить бесполетную зону по запросу ОНС.

Чиновники Анкары говорят, что, по их мнению, Дамаск не может инициировать такую ​​акцию без разрешения Москвы и что, хотя силы Асада имеют системы ПВО С-200 и С-300, они технически мало на что способны. Турецкие источники сообщают, что Анкара внимательно следит за «превентивными» воздушными атаками Израиля на сирийские цели.

Эксперты Анкары говорят, что любая операция, которую планируют Турция, не может быть отменена только потому, что силы Башара Асада владеют системами противовоздушной обороны. В качестве сдерживающего фактора против сил Асада Анкара в первую очередь будет полагаться на ракеты класса "воздух-земля" и высокоточное интеллектуальное оружие TEBER-82, которые были недавно разработаны Турцией.

Но посмеет ли Турция использовать воздушное пространство на северо-востоке Сирии, несмотря на противодействие со стороны Москвы? Нет, - отвечает Метин Гюрджан - если бы Анкара думала о воздушной операции вопреки российской оппозиции, высокопоставленная турецкая делегация не посетила бы Москву 29 декабря.

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