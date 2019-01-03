Пять главных побед движения за бойкот Израиля в 2018 году

Взглянем правде в глаза - 2018 год не был хорошим годом для Палестины. Сотни палестинцев были убиты на оккупированном Западном берегу и в осажденном секторе Газа, президент США Дональд Трамп переместил посольство США в Иерусалим, побуждая другие страны последовать его примеру, а спорный закон о национальном государстве ухудшил положение палестинцев, живущих в Израиле.

Для многих в прошлом году казалось, что дело палестинцев заканчивается крахом - поражение за поражением, убийство за убийством и поселения за поселениями - все словно доказывало, что активизм бесполезен.

Но многие активисты убеждены, что еще не все потеряно. Палестинцы и сторонники Палестины сумели все же одержать несколько, пусть и скромных, но побед. Используя ненасильственное движение «Бойкот, Отчуждение, Санкции» (BDS), активистам удалось добиться многих успехов в этом деле.

Конечно, нам может показаться (и во многом справедливо), что эти победы ничто по сравнению с катастрофой оккупации. Но в условиях, когда любой успех палестинцев остается на вес золота, такие скромные победы влияют на повседневную жизнь миллионов людей во всем мире, что является серьезным напоминанием о том, что Палестина остается на повестке дня у всего мира.

Вот пять побед движения BDS, которые выделили журналисты The New Arab:

1. Сторонница BDS Рашида Тлайб объявила, что возглавит делегацию Конгресса на оккупированном Западном берегу

В начале декабря новый член Палаты представителей США Рашида Тлайб объявила, что она собирается возглавить делегацию членов Конгресса на Западном берегу после одобрения движения BDS, вместе с коллегой, Ильхан Омар.

Ее поездка будет сосредоточена на «таких вопросах, как задержание Израилем палестинских детей, образование, доступ к чистой воде и бедность». Она также может отвезти группу в Бейт Ур-аль-Фока, деревню на севере Западного берега, где живет ее бабушка.

«Я хочу, чтобы мы увидели эту сегрегацию и то, как это действительно повредило нам в достижении настоящего мира в этом регионе», - сказал Тлайб.

В июле Тлайб рассказала The New Arab, что, когда еще ребенком в детстве приехала на Западный берег, ей открылись глаза на вопиющее неравенство, оставленное системной сегрегацией. Этот опыт побудил ее принять участие в левом политическом движении США, чтобы улучшить жизнь жителей в ее районе Детройта.

2. Ирландия одобрила важный законопроект о криминализации торговли с израильскими поселениями.

Также в декабре сенат Ирландии одобрил важный законопроект, криминализующий импорт и торговлю товарами и услугами из израильских поселений на оккупированных палестинских территориях.

Законопроект, представленный сенатором Фрэнсисом Блэком, был одобрен 30 голосами против 13, после того как в июле проголосовали 25 против 20.

Он будет принят после одобрения нижней палатой парламента, что сделает Ирландию первой страной ЕС, которая ввела такой запрет на торговлю с израильскими поселениями.

3. Лана Дель Рей отменила шоу в Израиле после кампании бойкота

После всемирной кампании популярная американская певица Лана Дель Рей отменила свой концерт в Израиле в сентябре.

Неожиданная отмена концерта произошла после кампании пропалестинских групп, призывающих к культурному бойкоту Израиля в связи с его оккупацией Западного берега.

«Для меня важно выступать как в Палестине, так и в Израиле, и относиться ко всем моим фанатам одинаково», - сказала певица, которая должен был выступить на сентябрьском фестивале в северном Израиле.

Ранее она настаивала на выступлении в Израиле, потому что верила, что ее музыка принесет «целительные вибрации» для решения палестино-израильского конфликта.

В данном случае мы не обсуждаем явную нехаляльность самого шоу, лишь констатируем факт — одна из «икон» современной поп-культуры уступила давлению пропалестинского движения.

4. HSBC отказывается от израильского производителя дронов Elbit

Несколько дней назад британский банк HSBC подтвердил, что полностью отстранился от израильского производителя дронов Elbit Systems.

«Более 24 000 человек написали по электронной почте HSBC с озабоченностью по поводу его инвестиций в Elbit Systems и другие компании, продающие оружие израильским военным, и 40 филиалов HSBC по всей Великобритании пикетировались ежемесячно по той же причине», - говорится в британской кампании «Палестинская солидарность».

«Elbit Systems - один из крупнейших производителей оружия в Израиле, известный своими смертоносными беспилотниками, которые используются при нападениях на палестинских гражданских лиц и продаются за рубежом как «доказанные в бою».

5. Манчестерский университет убирает «Сабра Хуммус» с полок кампуса после кампании BDS

Для палестинцев еда является огромной частью сохранения культуры, поэтому, когда палестинские блюда присваиваются и даже используются против них через компании, финансирующие израильскую армию, шум обязательно должен быть.

В феврале активисты одержали победу в Манчестерском университете после того, как с полок успешно убрали хумус под американским брендом.

Кампания UDM BDS описала продажу «Сабра Хуммус» в магазинах на территории кампуса как «университетское соучастие в нарушениях прав человека через финансирование «элитного» подразделения израильской армии».

«Элитное» подразделение это Голанская бригада, «которая, как известно, совершает множество военных преступлений в Палестине», говорится в заявлении.

Участники кампании, надеющиеся осветить нарушения, совершенные израильскими вооруженными силами, выпустили петицию, оспаривающую продуктов бренда «Сабра», и направили заявление менеджеру в университете.

Это не единственные успехи движения BDS. Как бы то ни было, активисты напоминают, что настоящее не является зеркалом для будущего, и пока есть решимость, есть надежда.

Напомним, что ненасильственное движение BDS вдохновлено кампанией, нацеленной на режим апартеида в Южной Африке, и стремится положить конец жестокой оккупации Израилем Западного берега.

Израиль рассматривает BDS как стратегическую угрозу и обвиняет его в антисемитизме - активисты категорически отрицают обвинение, называя его попыткой их дискредитации.

BDS действует, оказывая давление на корпорации, артистов и академические институты, чтобы они разрывали связи с Израилем, заявляя, что активность движения направлена на продвижение палестинской государственности.