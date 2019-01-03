Итоги 2018 года в Крыму: аресты, пытки, травля (часть 1)

В минувшем году российские силовики продолжали «традиции» прошлых лет: обыски, массовые задержания и уголовные преследования крымчан. Однако в 2018-м проявилась новая тенденция – под репрессии попадают адвокаты и члены семей фигурантов политических дел. Крым.Реалии вспоминают самые резонансные случаи из репрессивной крымской практики.

ФСБ против Меджлиса

В 2018 году в крымском главке ФСБ активизировали работу в отношении представителей Меджлиса крымскотатарского народа и его лидера, народного депутата Украины Мустафы Джемилева. Как известно, после судебного запрета деятельности представительного органа крымских татар в России его деятельность была перенесена в Киев. На материковую часть Украины также выехали руководители его территориальных органов.

Тем не менее в крымском главке ФСБ продолжают преследовать всех, кто каким-либо образом причастен к Меджлису и лидеру крымских татар.

В этом году фигурантами уголовного дела крымского главка ФСБ стали помощник Мустафы Джемилева Эрол Велиев и водитель его семьи Ахтем Мустафаев. Российские спецслужбы обвинили их в создании «экстремистской группы», которая якобы по заданию Меджлиса подожгла дом крымского муфтия Эмирали Аблаева (с 2014 года сотрудничает с подконтрольными России крымскими властями). В рамках этого дела также фигурируют два спортсмена-боксера из Харькова Александр Стешенко и Александр Третьяков.

Велиев и Третьяков находятся на материковой части Украины, поэтому обвинения им были выдвинуты заочно – они оба объявлены в России в федеральный розыск. А Стешенко был задержан и осужден на два года колонии-поселения. Он заявил о пытках, во время которых его заставили подписать нужные показания.

В рамках дела о поджоге дома Аблаева был задержан и Ахтем Мустафаев.

Ахтем Мустафаев (слева) и Мустафа Джемилев

Он тоже заявил, что его пытали сотрудники ФСБ России, пытаясь выбить показания в рамках этого дела.

В Меджлисе крымских татар обвинения ФСБ отрицают. Мустафа Джемилев заявил, что его помощник тоже не имеет никакого отношения к поджогу дома муфтия. Это уголовное дело, по его мнению, было сфабриковано ФСБ, чтобы скомпрометировать Меджлис крымскотатарского народа.

Допросы семьи Бариева

В 2018 году сотрудники ФСБ дважды приходили к семье члена Меджлиса крымских татар Эскендера Бариева, который с 2015 года живет в Киеве. В первый раз в начале января в ФСБ допрашивали его сестер и тестя. Повестки на допрос также приходили родителям Бариева, но они их проигнорировали.

Во второй раз на допрос родных члена Меджлиса вызвали в декабре. В обоих случаях их расспрашивали о месте нахождения и деятельности Эскендера Бариева. Он расценивает это как попытку оказать на него «давление за то, что тысячи и тысячи людей присоединяются к международному движению за освобождение Крыма и солидарность с крымскотатарским народом».

Эскендер Бариев

Обыск в поисках Меджлиса

Встречал сотрудников ФСБ в 2018 году крымскотатарский активист, бизнесмен Исмет Меметов.

Оперативники несколько часов досматривали его дом и нежилые помещения, которые он сдает в аренду, поскольку заподозрили его в финансировании Меджлиса крымскотатарского народа.

Сам крымскотатарский активист подозрения ФСБ в свой адрес отрицает. Задерживать Исмета Меметова не стали. После обыска оперативники удалились. Однако активисты расценивают произошедшее в доме Исмета Меметова как «предостережение» в связи с его активной позицией в поддержку политзаключенных соотечественников. Меметов регулярно посещает суды над политзаключенными и помогает их семьям.

Исмет Меметов

Давление на крымских адвокатов

В 2018 году в Крыму усилилось давление на крымских адвокатов, которые защищают фигурантов политических уголовных дел. В конце октября сотрудники прокуратуры и Центра по противодействию экстремизму МВД России предупредили о недопущении нарушения законодательства об экстремизме адвокатов Дилявера Меметова, Лилю Гемеджи и Эдема Семедляева.

А в декабре под арестом за репост в Facebook оказался адвокат Эмиль Курбединов.

Все это адвокаты расценивают как давление на себя с целью заставить их отказаться от своих подзащитных и прекратить правозащитную деятельность на полуострове.

Преследования за активность в соцсетях

Продолжилась в минувшем году практика преследований крымчан за посты и репосты в соцсетях. Кроме Эмиля Курбединова, за публикации в соцсетях 10 и 12 суток провели под арестом житель Старого Крыма Зеккий Куламетов и крымскотатарский активист из Симферополя Марлен Мустафаев соответственно. Крымские суды посчитали их незаконными, поскольку в них содержалась символика запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

Следователи Центра «Э» нашли «публичное демонстрирование символики экстремистской организации» также на странице «ВКонтакте» дочери Зеккия Куламетова Рианы (видеоролики 2011 и 2013 годов) и супруги Заремы(видеозапись, размещенную в 2016 году в Facebook). Обеим суд назначил по штрафу в размере 1 тысячи рублей.

За комментарии на странице «Крымской солидарности» в Facebook стала фигуранткой уголовного дела крымская гражданская журналистка Гульсум Алиева – дочь фигуранта ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир» Муслима Алиева.

Гульсум Алиева

Сотрудники российского Следкома инкриминируют ей часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса России (возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства).

Репост в соцсети также стал поводом для преследования жительницы села Чехово (Аутка, Большая Ялта) Элины Мамедовой.

Элина Мамедова

Ее обвиняют в разжигании ненависти и вражды за репост, который якобы унижает представителей национальной группы – русских.

Похожее уголовное дело в начале года было возбуждено в отношении жителя села Новый Мир Симферопольского района Исмаила Рамазанова.

Его обвинили в публичных высказываниях, которые, по заключению специалиста ФСБ России, содержат призывы к возбуждению вражды и ненависти «в отношении социальной группы русских». У Рамазанова провели обыск, в рамках которого обнаружили патроны к пистолету Макарова, затем задержали, избили и отправили под арест в СИЗО Симферополя. Он находится под арестом.

Первый в Крыму приговор за посты в соцсетях в 2018 году был вынесен проукраинскому активисту Игорю Мовенко.

Сначала подконтрольный России Гагаринский районный суд Севастополя приговорил его к двум годам колонии общего режима. Мовенко 1,5 месяца провел в СИЗО Симферополя. Но в результате апелляционного обжалования Севастопольский городской суд смягчил этот приговор до одного года условного заключения с испытательным сроком.