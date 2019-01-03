Израиль собирается ухудшить условия для палестинских заключенных

Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан объявил о планах ухудшить условия содержания палестинских заключенных в израильских тюрьмах, включая нормирование запасов воды и сокращение числа посещений.

Запланированные меры, которые, как ожидается, вступят в силу в ближайшие недели после одобрения израильским кабинетом, были подвергнуты резкой критике со стороны палестинских лидеров и активистов, которые назвали их очередной эскалацией нарушений прав человека Израилем.

Выступая в среду перед журналистами, Эрдан сказал, что в плане также предусмотрено, что тюрьмы лишат прав на приготовление пищи и ограничат доступ заключенных к телевидению, а также заблокируют средства для Палестинской администрации.

Министр сказал, что семейные визиты уже были приостановлены для заключенных, связанных с палестинским движением ХАМАС.

«План также включает в себя запрет на посещение палестинских заключенных членами кнессета (израильского парламента)», - добавил Эрдан, который в прошлом году создал специальный комитет, чтобы сделать условия содержания в тюрьмах более суровыми для тех, кто «совершил террористические акты».

Политика отделения заключенных членов ХАМАС от тех, кто связан с конкурирующей палестинской группировкой ФАТХ, также придет к концу, так как Эрдан сказал, что содержание заключенных в камерах на основе организационной принадлежности привело к «укреплению их организационной идентичности».

Министр также сказал, что будут установлены «четкие ограничения» на количество воды, потребляемое ежедневно заключенным, включая ограничение на количество раз, когда им разрешено принимать душ.

Мустафа Баргути, глава партии «Палестинская национальная инициатива», заявил, что израильское правительство действует так, как будто у него развязаны руки относительного угнетения палестинцев любым способом, которым оно пожелает.

«Единственный способ заставить Израиль воздержаться от такого поведения - это ввести санкции против Израиля», - сказал он, выступая из оккупированного города Рамалла на Западном берегу.

«Израиль ведет себя так, как будто он выше международного права, и это должно измениться».

Комиссия палестинских заключенных осудила планы Эрдана и заявила, что они являются попыткой сделать жизнь палестинских заключенных еще более невыносимой.

Кадри Абубакер, глава комиссии по делам заключенных, призвал к решительной национальной позиции против этих мер.

Такие решения и законы "требуют, чтобы все сплотились на официальном, популярном, юридическом уровне, в средствах массовой информации и в области прав человека, чтобы разоблачить эту высокомерную политику в отношении наших героев в тюрьмах", сказал он официальному палестинскому агентству новостей Вафа.

Согласно официальной статистике, число палестинских заключенных за решеткой достигло 5500 человек, в том числе 230 детей и 54 женщины.

Правозащитные организации говорят, что более 1800 человек нуждаются в медицинской помощи, около 700 страдают от серьезных или хронических заболеваний.

Многие палестинские заключенные говорят, что подвергались пыткам и насилию, находясь под стражей. В последние годы было много протестов против плохих условий, в том числе несколько голодовок.