Новый год в России: что-то пошло не так

Мы не верим в новогодние приметы и предзнаменования, и поэтому происходящее накануне наступления нового года по григорианскому летоисчислению или сразу после него для нас ничем не отличается от происходящего в другое время. Впрочем, не будем забывать, что Аллах являет Свои знамения не только верующим людям, но и суеверным...

И если посмотреть на происходящее в России в последние дни с этой точки зрения, то есть, глазами тех, кто верит в приметы вроде "как встретишь новый год, так его и проведешь", самоощущение у ее правителей в эти дни должно быть не самым лучшим.

Так, сперва 31 декабря в городе Магнитогорске произошло обрушение из-за взрыва многоэтажного дома, в результате которого на данный момент погибло уже 20 человек. В кои-то веки "национальный лидер" решил посоответствовать создаваемому ему пропагандой имиджу и тут же отправился на место трагедии.

Затем, в самый разгар новогодних торжеств, в самом центре российской столицы, во время пения гимна России рухнул мост. Как с сарказмом отметили некоторые комментаторы, показательно, что мост рухнул на словах "славься Отечество наше свободное", а во время все еще звучавших слов "братских союзов народ вековой" из под его обломков уже раздавались крики.

Кстати, оба инцидента показали, что для российских властей цена человеческой жизни существенно отличается. И не только если сравнивать жизни сирийцев, остававшихся под обломками зданий из-за российских бомб, что, кстати, не особо печалило большинство россиян, забывающих об эффекте бумерганга... Но и применительно к цене жизни самих россиян. Так, было объявлено о выплате семьям жертв в Магнитогорске компенсации в размере 100 000 рублей, тогда как пострадавшим от крушения моста в Москве обещали выплатить аж 500 000 рублей.

Своего рода медийной катастрофой для Кремля стала общественная реакция на новогоднее выступление его хозяина в Youtube. В этом году оно собрало рекордное число негативных реакций - дизлайков и комментариев, так, что последние в итоге даже были вынуждены исключить.

Ну и, наконец (?), вчера в том же самом Магнитогорске, недалеко у того же самого взорвавшегося дома, взорвалась маршрутка, в результате чего погибло трое человек. Тут же в социальных сетях началось распространение информации о том, что на самом деле, и обрушение дома, и произошедшее с маршруткой - результат никакого не взрыва бытового газа (машина, как сообщалось, тоже работала на газе), а террористической атаки на город, которая замалчивается властями.

В свою очередь, политический эмигрант из Магнитогорска, в прошлом деятель местного профсоюзного движения Андрей Романов, выдавленный из города и страны ФСБ, высказал предположение, что теракты были организованы фактическим хозяином города и Магнитогорского Металлургического Комбината Виктором Рашниковым через местные спецслужбы, чтобы получить картбланш от "национального лидера" на полное взятие его подконтроль.

Это одна из многочисленных конспирологических версий, выдвинутых во время этих странных событий, которые мы не будем комментировать, так как не обладаем необходимой для этого информацией. Однако вне зависимости от того, какая из них соответствует действительности, очевидно одно - доверие к этой власти у людей стремительно тает, поэтому официальным версиям уже мало кто верит. Интересное субъективное впечатление, которым делились многие в эти дни, заключается в том, что "дедушка", как его все чаще называют, переизбрался президентом только в ушедшем году, и целый президентский срок - почти шесть лет - у него еще впереди. Однако после всех негативных событий, начиная с пенсионной реформы и провала кремлевских ставленников на губернаторских выборах, ощущение у многих уже такое, что он даже сейчас чересчур задержался во власти.

Так что, можно смело констатировать, что 2019-й год символически начался для этой власти очень неудачно. И как она его проведет, можно только догадываться...