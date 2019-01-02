Во Фландрии вступил в силу запрет на халяльный и кошерный забой

Предлагаемый запрет на халяльное и кошерное мясо вступил в силу во Фламандском регионе Бельгии, вызвав противоречие среди мусульманских и еврейских общин страны.

Парламент Фландрии единогласно проголосовал в июне 2017 года за запрет кошерного и халяльного мяса через запрет убоя животных без оглушения, который должен был вступить в силу с 1 января 2019 года после аналогичного решения в регионе Валлония в мае 2017 года. который вступит в силу в августе 2019 года.

Согласно исламским халяльным и еврейским кошерным правилам, животных нужно резать, перерезая им горло, не оглушая их перед тем, как убить.

Таким образом, нынешние правила во Фландрии (а с августа 2019 года они станут общими для всей страны) ставят под угрозы соблюдение религии и образ жизни как мусульман так и евреев.

Раввин Менахем Марголин, житель Бельгии, который возглавляет Европейскую еврейскую ассоциацию, сказал лондонскому еврейскому еженедельнику The Jewish Chronicle (JC), что «это очень неудачно для нас».

«То, что правительство вмешивается таким образом, наносит ущерб репутации еврейского народа как общины. Это означает, что мы, как группа, не несем ответственности за благополучие животных и нуждаемся в государственном надзоре, что, конечно, является очень негативным взглядом на нас», сказал Марголин.

Председатель Конференции европейских раввинов Пинхас Гольдшмидт в своем твиттере назвал принятое решение дня «печальным днем ​​для евреев Европы, печальным днем ​​религиозной свободы в Европе».

Решение парламента будет первоначально реализовано только для мелкого рогатого скота, и хотя оно не будет реализовано для крупного рогатого скота из-за нехватки технической инфраструктуры, оглушение животных станет обязательным.

Коров и другой крупный рогатый скот также будут оглушать перед забоем, но лишь после того, как Фламандский регион преодолеет технические проблемы, связанные с этим вопросом.

Начиная с 2017 года, дебаты о запрете убоя животных по исламским и еврейским правилам усилились, а запреты, наложенные на мусульманские и еврейские общины страны, продолжают вызывать ответную негативную реакцию.

Напомним, что мусульмане составляют 5 процентов от общего населения Бельгии в 11,50 млн., в то время как еврейские общины составляют 0,4 процента.

Вопрос о запрете халяльного и кошерного убоя также поднимался в Австрии, Польше, Голландии и Швейцарии в 2018 году.