Четыре человека получили ранения в результате ультраправого расистского инцидента, когда водитель машины преднамеренно врезался в толпу людей в новогоднюю ночь в Германии, сообщает полиция.

По сообщениям чиновников, среди людей, попавших под машину, есть сирийские и афганские граждане, а сам водитель выкрикивал ксенофобские лозунги во время ареста.

Мужчина первоначально скрылся с места происшествия, но позже его остановили и арестовали, согласно заявлению местной полиции и прокуратуры.

«Следователи подозревают, что это было преднамеренное нападение, которое может быть связано с ксенофобскими взглядами водителя», - говорится в заявлении.

Полиция в городе Ботроп, на западе Германии, сообщила, что 50-летний мужчина наехал на пешехода, которому удалось сойти с дороги вскоре после полуночи в новогодний день.

Затем он въехал в центр города, якобы протаранив толпу своим «мерседесом», а затем убежал в соседний город Эссен, где попытался въехать в группу людей, ожидающих на автобусной остановке, сообщила немецкая газета Die Zeit.

Полиция заявила, что атака предположительно была преднамеренной. Также представитель полиции сообщил, что один из четырех пострадавших остается в больнице.

Анжела Люттманн, пресс-секретарь полиции Мюнстера, не смогла сразу подтвердить, был ли водитель немцем, но сказала, что он из Эссена.

Полиция сообщила, что есть признаки того, что подозреваемый психически болен.

Напомним, что в апреле в Мюнстере немец за рулем фургона врезался в толпу, убив четырех человек и ранив десятки. Водитель, который искал психологическую помощь в течение нескольких недель, предшествовавших нападению, затем покончил с собой.

Итак, водитель был вероятно психически больным. И все же... В ту же самую новогоднюю ночь в британском Манчестере на железнодорожной станции некий мужчина бросался с кухонным ножом на людей. Сообщается, что три человека (включая полицейского который пытался обезвредить злоумышленника) получили ножевые ранения. По словам очевидцев, нападавший мужчина кричал: "Аллах акбар!". Полиция не стала долго думать, назвав инцидент терактом, и сейчас расследование ведет специальное контртеррористическое подразделение.

В случае же с другим политически мотивированным преступлением мы по прежнему слышим байки про психически больного обывателя, съехавшего с катушек, и ни единого слова о теракте.