В Катаре ввели 100-процентный налог на алкоголь

Принимающий чемпионат мира по футболу 2022 года Катар вводит 100-процентный налог на алкоголь с 1 января, подтвердил правительственный чиновник агентству AFP в понедельник.

«Греховный» налог вводится через несколько недель после того, как Катар объявил в своем ежегодном бюджетном заявлении, что введет налог на «товары, наносящие вред здоровью», включая энергетические напитки.

«Закон об избирательном налоге предназначен для введения налогов на некоторые товары, наносящие вред здоровью, и будет введен в действие к началу 2019 года», - говорится в заявлении Министерства финансов, которое было сделано ранее в декабре, без конкретного упоминания об алкоголе. «Закон предусматривает 100-процентный налог на табак, его продукты и энергетические напитки, а также 50-процентный налог на сладкие напитки».

Политика была раскрыта Дистрибьюторской компанией Катара, единственным продавцом алкоголя в стране, в 30-страничном списке новых цен на пиво, вина и спиртные напитки, ссылаясь на введение 100-процентного «акцизного налога».

Список был широко распространен в социальных сетях и показал удвоение цен на напитки в одночасье, поскольку в нем подробно указаны налоги, которые вступают в силу 1 января.

На вопрос, является ли документ подлинным, представитель правительства сказал AFP: «Это правда».

С новым сбором 100-миллилитровая бутылка джина Bombay Sapphire теперь будет стоить 93 доллара, а 75 миллилитров вина «Шираз» из Южной Африки будет продаваться за 23 доллара.

24 упаковки пива Heineken 330 мл. теперь будут стоить 105 долларов.

Напомним, что в Катаре можно законно купить алкоголь, а также пить в лицензированных барах, клубах и отелях.

Уже сейчас многие наблюдатели отмечают, что проблема алкоголя, вероятно, станет очень деликатным вопросом в преддверии Кубка мира через четыре года.

Организаторы турнира в Катаре заявили, что алкоголь будет доступен для болельщиков в специально отведенных местах, но не в общественных местах, из уважения к исламским традициям страны.