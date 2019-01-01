Новые переговоры с талибами пройдут в Саудовской Аравии

Хотя талибы отклонили мирное предложение афганского правительства, они все еще готовы встретиться с официальными лицами США в январе.

Главный представитель талибов заявил агентству Reuters, что переговоры с официальными лицами США, состоявшиеся в Абу-Даби в декабре, продолжатся в январе в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия и ОАЭ были в числе немногих стран, признавших правительство талибов, когда в конце 1990-х годов движение захватило большую часть Афганистана, включая Кабул.

«Мы встретимся с официальными лицами США в Саудовской Аравии в январе следующего года, и мы начнем наши переговоры, которые в Абу-Даби остались незавершенными», - сказал Reuters один из членов совета лидеров движения «Талибан».

«Однако мы дали понять всем заинтересованным сторонам, что не будем разговаривать с афганским правительством».

Представитель талибов Забихулла Муджахид также подтвердил, что Талибан не будет разговаривать с правительством Кабула, которое они считают марионеткой США. Другими словами, Талибан отказывается говорить с Кабулом, так как считает, что реальная власть принадлежит Вашингтону.

Кабул, однако, настаивает на том, что в конечном итоге мирное соглашение должно включать афганское правительство, и прилагает усилия для установления прямой связи с талибами.

«Переговоры должны вестись под руководством афганцев и принадлежать им», - заявил агентству президент Ашраф Гани. «Важно, чтобы талибы признали этот факт».

Несмотря на это, США продолжили прямые переговоры с талибами, возглавляемые со стороны Вашингтона Залмаем Халилзадом.

Встречи двух сторон состоялись в Катаре, где у талибов есть политический офис, а затем в Абу-Даби.

США надеются заключить перемирие с талибами как раз к афганским президентским выборам в этом году.

Президент США Дональд Трамп, как сообщается, планирует вывести американские войска из Афганистана.

Напомним, что талибы утверждают, что контролируют 70 процентов территорий Афганистана, хотя НАТО считает, что под контролем талибов находится около половины страны.