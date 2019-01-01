Дочь Саддама Хусейна передала последнее обращение своего отца иракскому народу

Дочь покойного президента Ирака Саддама Хусейна разместила в своем аккаунте в Twittter слова, которые по ее утверждению, были последними словами ее отца иракскому народу, переданные им за четыре дня до его казни 30 декабря 2006 года.

Рагад Хусейн, живущая в Иордании с тех пор, как США вторглись в Ирак в 2003 году, опубликовала сообщение к 12-й годовщине смерти ее отца.

«О, уважаемый народ, я доверяю тебя и мою душу милосердному Господу, который не разочаровывает искреннего верующего ... Аллаху Акбар!», - говорится в сообщении.

Под словами была подпись «Саддам Хусейн, президент Республики и Главнокомандующий вооруженными силами».

Покойный президент был приговорен к смертной казни через повешение в первый день праздника Ид аль-Адха по приказу тогдашнего премьер-министра Нури аль-Малики, который настаивал на проведении казни в тот день.

Ранее на той же неделе Рагад Хусейн выпустила голосовую запись, в которой она призвала иракцев преодолеть психологические барьеры, испытанные ими после вторжения США в страну в 2003 году.

«Я надеюсь, дорогие иракцы, что наше видение более безопасного и стабильного Ирака будет расширяться», - сказала она.

Она также упомянула, что лидерство ее отца в Ираке проявилось в том, что он защищал арабский мир от "иранских экспансионистских амбиций".