Израиль в прошлом году не впустил рекордные 19 000 туристов

Израильские иммиграционные власти отказывают во въезде огромному количеству посетителей, что указывает на влияние строгих новых законов, направленных против тех людей, что оказывали поддержку движению BDS (бойкот Израиля), как показывают данные за 2018 год.

Согласно анализу иммиграционных данных, проведенному израильской газетой «Глобс», из 4 миллионов туристов, прибывших в Израиль в этом году, почти 19 000 получили отказ со стороны иммиграционных органов, которые посчитали их ответственными за совершение уголовных преступлений, преступлений в сфере безопасности Израиля, или которые могли работать незаконно.

Цифры этого года отражают значительный скачок даже по сравнению с прошлыми годами, и без того строго пограничного контроля. В 2016 году отказали во въезде 16 534 человек, и лишь 1870 отказали во въезде в 2011 году.

Частично эта перемена связана с недавними репрессиями иностранцев, которые поддержали движение BDS. В январе 2017 года правительство Израиля приняло спорный закон, запрещающий въезд любому, кто «сознательно выступает с публичным призывом бойкотировать Израиль».

Законодательство направлено против активистов, продвигающих экономические санкции в отношении Израиля из-за нарушений прав палестинцев.

Кроме того, доступ на оккупированные палестинские территории осуществляется исключительно через израильские или контролируемые Израилем пограничные пункты, которые также имеют право отказать во въезде тем, кого считают "угрозой безопасности" для государства Израиль, включая поддержку ненасильственного движения BDS.

Строгому пограничному контролю способствовал бум в социальных сетях, в результате которого иммиграционные власти могут запретить въезд кому-либо на том основании, что они заявили о своей поддержке BDS или о планах нелегальной работы в Израиле, например, в Facebook.

В израильском аэропорту Бен-Гурион есть собственный центр содержания под стражей, где задержанные посетители сидят перед отправкой в ​​страну происхождения.

Этот драконовский анти-иммиграционный процесс попал в заголовки газет в начале этого года, когда американской студентке Ларе Алкасем, палестинского происхождения, было отказано во въезде в аэропорт Бен-Гурион на том основании, что она была сторонницей BDS. Она приезжала в Израиль для прохождения годичной магистерской программы в Еврейском университете в Иерусалиме.

22-летняя студентка была задержана, но начала успешную правовую кампанию, в результате которой Верховный суд Израиля отменил запрет после ее последней апелляции, в которой она отказалась от своей прежней поддержки BDS.

Израиль также подвергается критике правозащитников за «жестокие и незаконные» депортации африканцев, ищущих убежища в еврейском государстве.