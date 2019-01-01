Канадцы запустили петицию, требующую запретить отрицание геноцида в Сребренице

Отрицание геноцида боснийских мусульман в Сребренице началось почти сразу же после того, как он произошел в 1995 году. Однако, в последнее время многие наблюдатели отмечают, что отрицание становится все более распространенным явлением в сербских политических и научных кругах. Один из самых громких недавних примеров это заявление сербского премьер-министра Аны Брнабич, которая в интервью телекомпании Deutsche Welle в ноябре сказала, что резня в Сребренице не была геноцидом.

Это объясняет, почему Институт исследований геноцида (ИИГ) запустил в Канаде онлайн-петицию, в которой просит канадское правительство принять закон, согласно которому отрицание геноцида в Сребренице является наказуемым деянием.

Если петиция будет принята, Канада присоединится к девяти странам Европы, включая Швейцарию, Словакию, Венгрию, Хорватию и Македонию, которые запрещают отрицание геноцида.

Напомним, что системное убийство более 8000 боснийских мусульман в Сребренице сербскими силами в июле 1995 года было признано в качестве акта геноцида Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международным Судом.

Теодор Мерон, председательствующий в МТБЮ, заявил в 2004 году, что «пытаясь уничтожить часть боснийских мусульман, силы боснийских сербов совершили геноцид».

«Они стремились к исчезновению 40 000 боснийских мусульман, живущих в Сребренице, группы, которая была символической для боснийских мусульман в целом», - сказал он.

В МТБЮ были осуждены 14 военных преступников сербов, в том числе бывший военный командир Радислав Крстич, бывший президент Республики Сербской Радован Караджич и военный лидер боснийских сербов Ратко Младич.

ИИГ говорит, что Канада, а также 30 других стран приняли юридически обязательные резолюции. Тем не менее отрицание геноцида по-прежнему широко распространено среди сербского населения.

Согласно опросу, проведенному в этом году, 66 процентов сербов в Республике Сербской (сербская часть Боснии и Герцеговины) отрицают геноцид, а 74 процента сербов считают осужденного военного преступника Радована Караджича героем.

Ранее в декабре главный прокурор Механизма Международных уголовных трибуналов (MICT) Серж Браммерц заявил Совету Безопасности ООН, что прославление военных преступников и отрицание военных преступлений в бывшей Югославии продолжается.

Он добавил, что судебное сотрудничество по делам о военных преступлениях между странами региона находится на самом низком уровне за последние годы.

«Позитивные шаги подрываются безответственными комментариями других должностных лиц, отрицающими то, что было установлено вне всяких разумных сомнений международными судами, и изображающими в качестве героев людей, совершивших самые серьезные нарушения международного права», - сказал Браммерц.

Многие военные преступники, а также подозреваемые в военных преступления, не только по прежнему не осуждены, но часто они продолжают занимать государственные должности в Боснии и Сербии.

Напомним также, что в июне 2017 года Милорад Додик, тогдашний президент Республики Сербской и яростный отрицатель геноцида, запретил любые упоминания о геноциде в Сребренице, а также об осаде Сараево в учебных материалах. Впервые сербы стали отрицать не только геноцид, но и тот факт, что силы боснийских сербов в течение многих лет осаждали и преследовали мирных жителей столицы.

«Невозможно использовать здесь учебники… в которых говорится, что сербы совершили геноцид и держали Сараево в осаде», - цитируют Додика местные СМИ.

«Это не правильно, и этому не будут учить».

Автор и исследователь геноцида Хикмет Карчич говорит, что отрицание геноцида раньше ограничивалось определенными сербскими академическими кругами и менее известными политическими партиями. Теперь это более массово, по его словам.

«Это также стало доминирующим направлением среди определенных левых кругов на Западе, что согласуется с их поддержкой [бывшего сербского президента Слободана] Милошевича в девяностых годах», - сказал Карчич.

«Исламофобия сегодня растет и все больше связана с отрицанием геноцида, релятивизацией, а в некоторых случаях даже оправданием».

Ни один президент Сербии еще не признал резню в Сребренице геноцидом. Даже избранный сербами мэр Сребреницы Младен Гружич это отрицает.

Что касается Канады, то она уже приняла две резолюции, признающие геноцид в Сребренице, по инициативе ИИГ.

Однако его директор Эмир Рамич отмечает, что процесс принятия первой резолюции занял пять лет, поскольку Консервативная партия - под влиянием сербского и российского лобби - отклонила эту резолюцию.

Работа Рамича в институте уже многие годы делает его объектом смертельных угроз и словесных оскорблений со стороны отрицателей геноцида. И как сообщил Рамич в интервью Аль-Джазире, в последнее время угрозы участились и усилились, поскольку дискурс изменился от отрицания и релятивизации к прославлению и триумфализму.

Однако, по его словам, это сделало его еще более решительным, чтобы удостовериться, что будет принят закон, запрещающий отрицание геноцида в Сребренице. В случае принятия Канада внесет важный вклад в борьбу с отрицанием геноцида во всем мире, говорит Рамич.

«Отрицание геноцида в Сребренице очень опасно. Мы должны извлечь уроки из истории, признать [то, что произошло в Сребренице] и называть его своим настоящим именем», - сказал он.

«Права человека подвергаются нападкам во всем мире», - добавил Рамич. «Боснийцы, как единственные люди в Европе, которые пережили агрессию и геноцид [со времен Холокоста], подвергаются недопустимой дискриминации не только на родине, но и в диаспоре».

«Агрессия и геноцид в Боснии показали, что… не существует адекватных механизмов для защиты свободы и прав человека».

Петиция ИИГ будет собирать подписи до 10 января. Парламентарий Брайан Массе, который выступил спонсором акции, затем направит петицию правительству с просьбой ответить в течение 45 дней.