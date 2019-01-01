ХАМАС переживает большие финансовые проблемы — "Анадолу"

Многолетняя блокада со стороны Израиля и действия администрации Трампа в США, вынудившей целый ряд стран прекратить поддержку Палестины, привели к серьезному финансовому кризису в рядах палестинского движения ХАМАС, сообщает агентство «Анадолу».

Однако, дело не только в злонамеренных действиях очевидных врагов Палестины. Другая проблема заключается в том, что сам палестинский вопрос на фоне гораздо более страшных гуманитарных катастроф в других арабских странах, просто отошел на второй план. Так, поток международной гуманитарной помощи стал концентрироваться в первую очередь на Сирии, Ливии и Йемене (даже администрация Трампа, лишившая поддержки палестинских беженцев, направила эти средства беженцам рохинджа в Бангладеш). Это привело к сокращению объемов пожертвований международных организаций в адрес палестинцев, в том числе жителей сектора Газа.

Генеральный директор палестинского телеканала “Аль-Акса” Висам Афифе в беседе с журналистами агентства “Анадолу” отметил, что одному лишь его телеканалу необходимо 4 миллиона долларов для выхода из финансового кризиса.

Он напомнил, что здание телеканала “Аль-Акса” было разрушено 12 ноября в результате авиаудара ВС Израиля.

По словам Афифе, подобные финансовые проблемы переживают практически все структуры в Газе.

При этом, движение ХАМАС уже долгие месяцы выплачивает лишь половину жалования служащим ряда структур в блокадном палестинском анклаве.