Канадская мусульманка открыла новый способ добывать алмазы

Юная мусульманка из канадской Альберты обнаружила новый способ добычи алмазов, которые в противном случае могли быть уничтожены при использовании современных методов добычи.

Хамди Али - 17-летняя школьница и участник программы WISEST Университета Альберты, призванной поощрять женщин к изучению различных научных областей.

«То, что обнаружила Хамди, было довольно уникальным и неожиданным», - говорит наставница школьницы Марго Регье в интервью CTV Edmonton.

«Я действительно ничего не знала о геологии», - добавляет Али. «Так что я немного расстроилась, когда впервые увидел SELFRAG ​​и поняла, что собираюсь работать с ним».

Эта машина, поясняет Али, является «высоковольтным электронным устройством дезагрегации, что звучит довольно причудливо, но это просто означает, что оно разрушает камни, используя 200 000 вольт электричества».

Но как вскоре обнаружила Али, это устройство может также собирать алмазы, которые иначе были бы уничтожены при использовании обычных методов добычи.

Чтобы проверить это, Али начала с того, что просвечивала кусок камня, чтобы показать, что в нем есть алмазы, а затем разрезала его на две половины. Затем одна половина была раздавлен стандартными механическими вибрирующими пластинами, разрушающими алмазы внутри. Для другой половины Али использовала машину SELFRAG, выстреливающую импульсами высокого напряжения, чтобы разрушить камень.

«Она нашла десять бриллиантов», - сказал Регье о втором методе. «Так что это означает, что когда вы используете механическую дробилку, вы на самом деле повреждаете значительное количество алмазов и снижаете общий выход алмазов».

Открытие привело к презентации перед геологами алмазной промышленности.

«Я на самом деле выступала в театре с большим количеством людей», - сказал Али. «Я нервничала, но это был довольно хороший опыт».

Брэд Йонгкинд, Эдмонтоне геммолог и владелец ювелирного магазина из Эдмонтона, сказал, что открытие Али может «поджечь мир» в алмазной промышленности. Университет Альберты также надеется, что открытие Али вдохновит других молодых женщин заниматься научными исследованиями.

«Вам не нужно иметь докторскую степень, чтобы проводить хорошие научные исследования», - говорит Регье. «Вам просто нужно иметь новую идею, и вам нужно много работать, чтобы убедиться, что это произойдет».

Что касается Али, то, хотя ее будущее не предопределено, сейчас она рассматривает геологию как вариант.

«Я слишком взволнована, чтобы выяснить, куда идти дальше», - говорит она. «Я все еще должен закончить среднюю школу».

Поздравляя с успехом Хамди Али, отметим еще вот что. Хамди Али — сомалийская мигрантка по происхождению, а ее успех пришелся на год, который назвали годом сомалиек. Сомалийская диаспора, кажется, окончательно закрепляется в западном мире, ибо даже ее женщины сейчас на волне успеха. Не всегда этот успех является чем-то таким, чему стоило бы радоваться мусульманам, например, очевидно, что успехи в модном бизнесе это не тоже самое, что открытие нового метода добычи алмазов. Но просто констатируем факт — от спорта до моды, от политики (имя конгресменши Ильхан Омар) до академической науки — сомалийские молодые женщины везде.