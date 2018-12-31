Выборы в Бангладеш: 17 человек погибли, победила правящая партия

В ходе прошедших в воскресенье всеобщих парламентских выборов в Бангладеш погибли по меньшей мере 17 человек, как сообщает местная газета Daily Star.

По данным издания, жертвы были результатом как столкновений между сторонниками противостоящих политических сил, так и стрельбы полицейских, которым пришлось применить оружие, чтобы остановить радикалов, нападавших на избирательные участки. Число раненых и пострадавших в столкновениях оценивается в несколько сотен человек, пострадавшие есть и среди силовиков.

Примечательно, что глава избирательной комиссии Бангладеш Нуруль-Худа охарактеризовал прошедшее голосование как «довольно мирное», хотя и обратил внимание на ряд «спорадических насильственных инцидентов», которые имели место в течение дня.

Всего около 100 млн избирателей приняли участие в голосовании (население республики — 164,7 миллиона человек, по данным на 2017 год). Порядок в ходе него поддерживали более 600 000 силовиков. В стране отключили мобильный интернет, чтобы предотвратить распространение слухов, способных спровоцировать беспорядки. Власти не исключали даже ограничение доступа к социальным сетям, но до этого не дошло.

Избирательные участки открылись в 8:00 по местному времени (05:00 мск), голосование завершилось в 16:00 (13:00 мск). За 300 мест в парламенте боролись 1848 кандидатов. Основные политические силы распределены между коалицией «Большой альянс» во главе с правящей партией «Народная лига» («Авами лиг», НЛ) и основанным в октябре 2018 года блоком оппозиционных сил «Объединенный национальный фронт», куда входит Hационалистическая партия Бангладеш (НПБ). В выборах также участвует коалиция левых партий Бангладеш «Левый демократический альянс».

Уже сейчас стало известно, что никакого чуда не случилось. На выборах победила правящая партия. По крайней мере так официально объявила избирательная комиссия. Однако, оппозиция не согласна с такими результатами и заявляет, что эти выборы ни в коем случае нельзя считать честными. Оппозиция утверждала, что тысячи ее активистов были арестованы в преддверии выборов, поступают многочисленные сообщения о вбросах бюллетеней и фальсификациях. Лидер НПБ назвал прошедшее голосование «издевательством».

Избирательная комиссия заявила, что расследует обвинения в фальсификации результатов голосования. Но вряд ли стоит ожидать отмены результатов. Скорее всего, «железная леди» Бангладеш, 71-летняя Шейх Хасина, по прежнему останется во главе страны — уже в четвертый раз.