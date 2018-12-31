Новый год в Ираке. Кто не празднует, тот экстремист?

Возникновение и правление ИГИЛ* на значительной территории Ирака, вместе с их последующим разгромом, ожидаемо вызвали глубокую травму в современных иракских государстве и обществе. Самая яркая черта такой травмы — насильственная «мультикультурализация», создание Ирака, где все — сунниты, шииты, христиане, езиды и другие — живут бок о бок друг с другом в гармонии и любви. Разумеется, этот елейный образ считается настоящим («доигиловским» и «досаддамовским») Ираком. Но также понятно, что для реализации такого образа необходимо ломать через хребет те сообщества, чьи убеждения и практика признаются угрозой для «единства». Естественно, что в первую очередь речь идет о суннитах, причем особенно, об арабах суннитах.

Мало кто скажет об этом прямо, но быть арабом суннитом сегодня в Ираке и Сирии равнозначно тому же, что и быть немцем в Европе 1945 года. С той существенной разницей, что в отличие от немцев, избравших нацистов в Германии, и поддерживавших Гитлера до конца, абсолютное большинство суннитов не имело никакого отношения к движениям вроде ИГИЛ. Мы знаем, что как раз наоборот, арабы сунниты оказались жертвами насилия, в равной степени, как со стороны ИГИЛ, так и со стороны секулярных диктаторских режимов, шиитских фундаменталистов, а также иностранных оккупационных армий.

За мусульманами Ахль Сунна теперь будут следить постоянно, и любой шаг, любое заявление суннитов, которое предполагает реализацию аль-валя ва бараа («дружба и непричастность»), важнейшего концепта в Исламе, будет представлен как акт экстремизма. Собственно, вот свежий пример из Ирака.

Суннитский шейх Абдуль-Махди Аль-Сумайдаи, который считается едва ли не главным муфтием суннитов Ирака, издал фатву в преддверии Нового года, в которой в очередной раз подчеркнул мусульманскую позицию относительно празднования Нового года. «Не разрешается праздновать Новый год, поздравлять с ним или участвовать в нем», — прямо цитирует слова Сумайдаи в четверг на своей странице в Facebook его религиозная организация. Тоже самое шейх повторил во время своей проповеди в минувшую пятницу - «Недопустимо принимать участие в новогодних праздниках или поздравлять христиан с рождеством», - сказал он в пятничной проповеди. «Если вы присоединитесь к христианам в их празднованиях, это будет означать, что вы следуете их учению», - сказал муфтий. А это, добавил он, может угрожать социальной сплоченности и разжигать ненависть.

Эти заявления шейха прозвучали на фоне недавнего решения совета министров Ирака, которое сделало Рождество государственным праздником и выходным днем для всей страны (ранее, такое же решение приняло региональное правительство Иракского Курдистана). Поговаривают, что свое решение правительство приняло специально к визиту государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина, который отслужил рождественскую мессу с иракскими христианами в Сиро-католическом соборе в Каракоше.

Как бы там ни было, первыми кто набросился на шейха за его фатву, передающую исламскую позицию относительно празднования немусульманских праздников (со ссылкой на Ибн Кайима аль-Джаузию), были иракские христиане.

Патриархат Халдейской католической церкви, видимо приободренный визитом кардинала, осудил фетву суннитского муфтия, заявив, что долг религиозного лидера — поощрять и пропагандировать «братство, терпимость и любовь», а не сеять «раскол и бунт».

Понимание шейха церковь назвала «ложным, злонамеренным и далеким от правильного функционирования религий».

«Сегодня наши народы должны углублять общие знаменатели, чтобы способствовать достижению сосуществования и избегать разжигания ненависти», — добавила церковь в своем заявлении.

Церковь также призвала иракское правительство принять меры против такого рода выступлений «и преследовать в судебном порядке их пропагандистов, особенно когда они публикуются на официальных форумах».

Называя вещи своими именами, иракские христиане (которые даже в лучшие свои времена, в 2003 году, составляли около 6% от населения страны, сейчас же их намного меньше) теперь решают, какая фатва у суннитского муфтия правильная, а какая нет. И более того, призывают преследовать муфтия, хотя он не сказал ни слова в поддержку насилия.

Ну а что же, официальные мусульманские структуры страны, поддержали они муфтия?

Министерство по делам религий Курдистанского региона поддержало позицию церкви в воскресенье и заявило, что слова Сумайдайи аналогичны заявлениям «Варварской ИГИЛ», используя арабскую аббревиатуру террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«Мы решительно выступаем против речей [муфтия]» и » призываем к судебным искам против него, чтобы такие люди… не разрушили структуру иракского общества».

«Каждый год звучат странные голоса, которые вместо призывов к сосуществованию и уважению к последователям христианства нападают на праздники сограждан христиан, используя множество обидных фраз, что противоречит духу и содержанию священной религии Ислам» - заявило министерство.

В том же самом духе высказалось и суннитское управление по делам религии всего Ирака. Глава управления Абдуль-Латиф Аль-Хеймем назвал заявление шейха «оскорбительным, иррациональным и неприемлемым», поспешив разъяснить, что шейх не представляет их управление, которое «работает над установлением национального единства».

«Такие безрассудные и иррациональные заявления приведут к ненависти, подстрекательству и неприятию других религий. Они не отражает совместного сосуществования иракцев всех национальностей и сект, будь то арабы, курды и туркмены», - Аль-Хеймем.

И все это не считая травли в соцсетях и хора голосов «возмущенных иракцев», вроде прославленного блогера Mosul Eye, который документировал жизнь в Мосуле при ИГИЛ, а теперь говорит, что люди, разделяющие суннитские убеждения о праздновании Нового года, «несут ИГИЛ в своих головах».

Заметим, что речь идет о шейхе, который неоднократно поддерживал шиитское правительство Ирака, и восторженно отзывался о роли Ирана в регионе. И конечно нельзя не отметить, что фанатики мультикультурности и разнообразия (которые выглядят по их мнению, как дурацкие елки, олени и санта-клаусы на улицах, помнящих Аббасидов, Айюбидов, Сельджуков и Османов) сами себе стреляют в ноги благодаря насильственной политизации такого вопроса как празднование Нового года и ассоциирования классической исламской позиции с экстремизмом ИГИЛ.

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