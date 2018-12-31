Саудовская Аравия вербует сотни суданских детей для войны в Йемене — NYT

Власти Королевства Саудовская Аравия задействовали в боевых действиях в Йемене отряды суданских наемников численностью около 14 тысяч человек, многие из них являются несовершеннолетними. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times.

Как отмечается в материале издания, некоторые суданские семьи даже платят взятки, чтобы их детям позволили участвовать в боевых действиях в Йемене в качестве наемников. «Многим из них от 14 до 17 лет. В интервью пятеро вернувшихся из Йемена бойцов и один, который вскоре должен туда отправиться, сказали, что дети составляют как минимум 20 процентов этих подразделений. Еще двое сообщили, что на детей приходится более 40 процентов», — отмечается в публикации.

NYT констатирует, что почти все суданцы, которые служат в данных отрядах, — это выходцы из региона Дарфур, семьи которых лишились имущества из-за имевшего там место разрушительного вооруженного конфликта, который унес жизнь 300 000 человек. Для многих жителей Дарфура возможность служить в Йемене (который они часто не могут даже найти на карте) это «спасательный круг». Ежемесячно наемники получают оплату в размере от 480 долларов до 530 долларов в зависимости от опыта и подготовки. В случае, если они участвуют в боевых действиях, оплата увеличивается на сумму от 185 долларов до 285 долларов.

В публикации отмечается, что военные из Саудовской Аравии как правило не участвуют в боевых действиях бок о бок с наемниками-суданцами, а лишь отдают приказы дистанционно. «Саудовцы говорили нам, что делать по телефону и с помощью мобильных устройств, — приводит статья слова одного из суданцев. — Они никогда не участвовали в боевых действиях вместе с нами». По оценке издания, такой подход позволяет КСА в значительной степени избегать потерь среди своих военнослужащих в Йемене.

Что касается потерь самих суданцев, то их точное число не называется, но это по меньшей мере сотни человек.

Издание также приводит комментарий официального представителя анти-хуситской коалиции во главе с Саудовской Аравией — Турки аль-Малики. Он заверил, что коалиция в полной мере соблюдает нормы международного права. «Утверждения о том, что в суданские отряды входят дети, являются вымышленными и безосновательными», — говорит Турки аль-Малики.

Напомним, что в Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и повстанцами-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тысяч мирных жителей, в том числе почти 2,4 тысячи детей и около 2 тысяч женщин.