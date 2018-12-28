В Германии хотят ввести налог на мечети

Политики в Германии призвали ввести «налог на мечети» для мусульманского населения страны, чтобы «освободить мечети» от предполагаемого иностранного влияния.

Эту инициативу поддержали члены трех коалиционных партий, правящий Христианско-демократический союз (ХДС), его баварский брат-близнец Христианский социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия (СДПГ).

Торстен Фрей, член консервативного ХДС, заявил в интервью для немецкой газеты Die Welt, что цель заключается в том, чтобы «Ислам в Германии освободился от влияния иностранных государств и получил более сильную внутреннюю ориентацию», и назвал «налог на мечети» самым важным шагом для этого.

Поддерживая налог на мечеть, Майкл Фризер из ХДС сказал, что их целью является свободное финансирование для обеспечения независимости общин при мечетях.

Буркхард Лишка, законодатель из левоцентристской СДПГ, назвал налог чем-то «что заслуживает обсуждения, чтобы разорвать связи между мусульманскими общинами в Германии и иностранным финансированием», заявив, что налог на мечеть может помочь Исламу в Германии стать более независимым.

Лишка утверждал, что таким образом опасности, такие как возможность внешнего влияния и радикализации, будут уменьшены.

Сказав, что для введения налога еще не пришло вовремя, Лишка добавил: «Мы должны работать с землями (провинциями ФРГ) в этом вопросе, поскольку церковный налог является обязанностью земель».

Обсуждение церковного налога подспудно подразумевает, разумеется, желание германских властей разорвать связи мусульманской общины ФРГ с Турцией в первую очередь. Правительство Германии хочет сократить поддержку мусульманских объединений, получающих финансовую поддержку из-за рубежа, особенно тех из них, что связаны с DITIB (Турецко-исламский союз по религиозным делам), который в настоящее время управляет более чем 900 мечетями в Германии.

DITIB, расположенный в Кельне, является одной из крупнейших исламских организаций в Германии. Он был основан в 1984 году как филиал Управления по делам религий (Диянет), высшего религиозного органа Турции. В течение многих лет он был партнером правительство во многих проектах по интеграции и борьбе с экстремизмом.

Но ухудшение отношений с Турцией и двойная лояльность как DITIB так и многих местных турок, по видимому положили конец этому сотрудничеству. Сейчас ФРГ пытается создать свой, независимый от Турции, вариант «немецкого ислама».

Тем более, что выглядит эта версия очень специфично. Германская исламская конференция в конце ноября, организованная Министерством внутренних дел Германии, вызвала споры из-за своего состава и практик, таких как подача свинины на обед вместе с другими блюдами.

В 2017 году прокуратура Германии начала расследование в отношении нескольких имамов, связанных с DITIB, по обвинению в шпионаже. Немецкая полиция совершила налет на дома четырех имамов в землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц на основании предполагаемого шпионажа от имени правительства Турции за местными гюленистами.

Вопреки официальным обвинениям Германии, Федеральное ведомство по защите Конституции (BfV) в Северном Рейн-Вестфалии не нашло доказательств, связывающих DİTİB с обвинениями в шпионаже.