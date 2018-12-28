Адель аль-Джубейр смещен с поста главы саудовского МИД

Король Саудовской Аравии Салман назначил нового министра иностранных дел в рамках крупной перестановки в правительстве — сообщают официальные СМИ королевства.

Королевский указ в среду сместил уходящего с поста главного дипломата Аделя аль-Джубейра и назначил на должность государственного министра иностранных дел Ибрагима аль-Асафа.

Перетряска кабинета в четверг стала первой после убийства журналиста Джамаля Хашакджи в консульстве королевства в Стамбулн, совершенного саудовскими спецслужбистами.

Убийство, а также меняющиеся повествования саудовского правительства вызвали негодование международного сообщества и поставили под угрозу отношения Эр-Рияда с его западными союзниками.

Турция и западные спецслужбы либо намекали на сына короля Салмана, наследного принца Мухаммада бин Салмана, либо прямо называли его вдохновителем убийства саудовского журналиста, но монарх оставил портфели своего наследника без изменений в ходе последней перестановки.

Марван Кабалан, глава отдела анализа политики в Арабском центре исследований и политических исследований, говорит, что этот шаг не стал неожиданностью, учитывая, что Аль-Джубейр рассматривался как «пережиток эпохи [умершего] короля Абдуллаха», ссылаясь на бывшего саудовского монарха, который умер в 2015 году.

«Мы уже давно ожидали, что Аль-Джубейр будет снят. Еще даже до дела Хашакджи», - сказал Кабалан в связи с убийством журналиста.

«Но теперь я думаю, что его использовали в качестве еще одного козла отпущения в этом деле».

Напомним, что власти в Эр-Рияде обвиняют в убийстве журналиста некие «мошеннические элементы».

«Я думаю, что он [Аль-Джубейр] сейчас вне игры - возможно, в нужное время для наследного принца Мухаммада бин Салмана. Как я уже сказал, наследный принц хотел использовать кого-то в качестве козла отпущения и также возложить на него ответственность», - добавил Кабалан.

«Поскольку генеральный консул Саудовской Аравии в Стамбуле был причастен к убийству Хашакджи, а это подпадает под ответственность аль-Джубейра».

Рами Хури, профессор журналистики в Американском университете в Бейруте и старший научный сотрудник Гарвардской школы Кеннеди, сказал, что перестановки, похоже, были просто изменением имиджа.

«Я думаю, что этот процесс изменений призван показать миру, что перемены просто происходят, вероятно, без каких-либо реальных изменений в политике, но нам придется подождать и посмотреть».

Хури добавил, что «принятие решений» в настоящее время в Саудовской Аравии «похоже на Советский Союз в 1960-х годах».

«Вы действительно не понимаете, что происходит, пока не пройдет несколько недель или месяцев, после того как будет принято решение», - сказал он.

Относительно Аль-Джубейра Хури отметил, что этот шаг, похоже, был не «реальным понижением в должности», а «разделением ответственности».

«Им нужен был более ожидаемый человек наверху, и они привели Аль-Ассафа, который десятилетиями служил в Саудовской Аравии».

Бывший министр финансов Аль-Ассаф был среди десятков членов королевской семьи, правительственных чиновников и ведущих бизнесменов, задержанных во время «антикоррупционной чистки» в ноябре 2017 года, которую устроил принц Мухаммад.

Аль-Ассаф был освобожден через два месяца, как сообщается, без наказания. Он вернулся к своим обязанностям члена правления государственного нефтяного гиганта Aramco и советника короля Салмана.

Другие заметные изменения в кабинете включают назначение принца Абдуллаха бин Бандара бин Абдуль-Азиза главой Национальной гвардии, заменившего принца Митеба бин Абдаллаха.

Генерал Халид бин Кирар аль-Харби был также назначен главой общей безопасности, а Мусайед аль-Айбан был назначен советником по национальной безопасности.