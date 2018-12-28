Завещание мусульманской бабушки своим детям и внукам

Каждому человеку, достигшему совершеннолетия, будь то мужчина или женщина, крайне важно составить завещание. В завещании не обязательно указывать большое количество имущества. В первую очередь завещание должно содержать не распределение имущества, поскольку это и так расписано в Шариате, а наставление, призыв к наследникам и остальным родственникам соблюдать основы Ислама.

Хотим привести в пример одно из таких завещаний, написанное татарской бабушкой по имени Гыльмикемал в г. Алматы почти 40 лет назад в начале 1980-х годов. Завещание интересно тем, что написано в позднее Советское время, арабскими буквами. Из завещания видно, что бабушка была весьма грамотной в вопросах Ислама, знала Коран и хадисы, и переживала за веру (иман) своих детей и внуков. Завещание публикуем в оригинале на татарском языке и его перевод на русский.

“Бисмилләһир-рахмәнир-рахим.

Мин үлгәч өстемдә еламагыз. Атнакичләрдә минем җаным өмет итеп, дога көтеп кайтыр. Шул чакта Ходай ризасы өчен садака бирегез. Бер дә берәр әйберегез булмаса, берәр сынык икмәк берәр эткә бирерсез. Берәр икмәгегез дә булмаса Аллаһ ризасы өчен, Пәйгамбәребез Мөхаммәд Мостафа (салаллаһу галәйһи вә сәлләм) хаккы-хөрмәте өчен “анам әрвахына багышладым” диеп бер малга кабык – карбыз кабыгымы, кавынмы – нәрсә булса да бирергә тырышыгыз. Ятимнәр башыннан “Бисмиллә” итеп, салават әйтеп сыпырыгыз. Олыларга хөрмәт итегез, олылагыз. Үзегездән көчеләргә шәфкатьле булыгыз.

Һәрвакыт гомерегезне зикер-тәсбих берлән уздырырга тырышыгыз. Күп сүзчән булмагыз. Гайбәт сөйләмәгез, гайбәт сөйләгән җирдә тормагыз. Кешенең сөйләгәнен тыңлап торыгыз – яхшы сүз булса инде, кеше яманлаган начар сүз булса – тиз генә чыгып китегез, гайбәт җыеп гөнаһлы булып тормагыз. Пәйгамбәребез хәдисендә әйткән: “Кәçирән/күп булса кәламуһу/сүзе – кәçирән/күп булыр зунубуһу/гөнаһы” дигән.

Һәрвакыт эшегезне Аллаһы Тәгаләгә тапшырып башлагыз. Зинһар. Васыятемнең иң зурысы шушы. Мине каберемдә газапта яткырмагыз. Һәрвакыт күңелегездә Аллаһ ризалыгын өстә (телә), вә телегездә – зикер-тәсбих булсын. Иншә Аллаһ, шулай йөрсәгез, һич хурлык күрмәссез.

Аллаһы бирса, “Ә ля иннә әүлия Аллаһи ля хауфун галәйһим вә ля һум яхзәнун” (Коръән, 10:62) дигән аятьләрне исегездә тотыгыз. Мәгънәсе моның: Аллаһ “Аллаһы Тәгаләгә чын күңел берлән ышанып гыйбадәт кылганнарга, алар үзәрендә (өстендә) юктыр куркыныч һәм көенеч” дигән, “әд-дүнйа/дөньяда да, вәл-әхирәт/ахирәттә дә”, дигән.

Һәрвакыт саф, Аллаһы Тәгаләгә генә, гыйбадәт кылыгыз. Һәм бар булган эшегезне Аллаһка тапшырыгыз: кешедән бер генә вакытта да “бу миңа фәлән эшемә ярдәм бирсә иде” диеп күңелегезгә китерә күрмәгез.

Минем тәнемне ярдырмагыз.

Туганнарыгыз берлән бергә, киңәш берлән генә тату гына йөрегез. Намазларыгызны калдырмагыз, ураза тотыгыз, калдырмагыз. Үлеп кара гүргә кереп җавап бирүләрегезне онытмагыз. Дөньяга алдана күрмәгез: дөнья фани (бөтә торган), ахирәт бакый (мәңгелек)...”

Перевод:

«Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.

Когда я умру, не плачьте надо мной. В ночь с четверга на пятницу моя душа будет возвращаться с надеждой, ожидая ваши молитвы (дуа). В это время давайте милостыню (садака) ради довольства Аллаха. Если у вас ничего не будет, дайте хотя бы кусок хлеба какой-нибудь собаке. Если у вас не будет и куска хлеба, то ради довольства Аллаха, ради почтения к нашему Пророку Мухаммеду Мустафе (мир ему и благословение Аллаха), с намерением «даю милостыню за душу моей матери», дайте какому-либо живому созданию хотя бы корку — арбузную ли, дынную ли, — но старайтесь хоть что-нибудь дать. Погладьте по голове сирот, говоря «Бисмилля/Во имя Аллаха», произнося «салават» (молитвы-благопожелания Пророку Мухаммеду, салаллаху алейхи ва саллям). Уважайте старших, будьте почтительными к ним. Будьте милосердными к тем, кто младше вас.

Всегда старайтесь проводить свою жизнь в зикре-тасбихе (в поминании, прославлении Аллаха). Не будьте многословными. Не сплетничайте, не находитесь там, где сплетничают. Слушайте людей — если они говорят благое, если же слова недобрые, если плохо говорят о каком-либо человеке — сразу же уходите оттуда, не берите на себя грех, собирая сплетни. Наш Пророк в своем хадисе сказал: «У кого много слов — у того много грехов».

Всегда свои дела начинайте, полагаясь на Всевышнего Аллаха. Пожалуйста. Самое важное мое завещание касается этого. Не становитесь причиной того, чтобы я мучилась в могиле. Пусть всегда в ваших душах будет стремление обрести довольство Аллаха, а на ваших языках — зикр и тасбих (поминание и прославление Аллаха). Ин ша Аллах (если пожелает Аллах), если вы будете поступать так, вы никогда не окажитесь в позорном положении.

Если пожелает Аллах, помните такие аяты как: «Да, ведь для друзей Аллаха нет страха, и не будут они в печали» (Коран, 10:62). Смысл их таков: Аллах сказал: для тех, кто с чистым сердцем, веруя во Всевышнего Аллаха, поклоняется и служит Ему, нет для них ни страха, ни печали - ни в этом мире, ни в последующем (ахират).

Всегда совершайте поклонение искренне, лишь ради Всевышнего Аллаха. Во всех своих делах полагайтесь лишь на Аллаха: никогда не допускайте в душе такую мысль, что «вот этот человек поможет мне в таком-то деле».

Не отдавайте мое тело на вскрытие.

Общайтесь со своими родными, советуйтесь с ним, живите дружно. Не оставляйте свои намазы, держите свои посты (ураза), не оставляйте их. Не забывайте о том, что вы войдете в темную могилу и будете держать ответ. Ни в коем случае не обманывайтесь этим миром: этот мир бренен, а иной мир (ахират) — вечен...»

Оригинал завещания: