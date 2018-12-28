Черкесы просят Путина расширить права соотечественников из Сирии

Черкесские активисты просят президента РФ Владимира Путина включить соотечественников из Сирии, живущих в России, в категорию людей, имеющих право на упрощенное получение гражданства. С такой просьбой к Путину обратился 25 декабря Союз общественных объединений "Международная черкесская ассоциация" (МЧА), в который входят 16 черкесских организаций в России и за рубежом. Об это сообщает издание «Кавказский узел».

«С 2012 года в Адыгею, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию прибывают соотечественники из зон военных действий в Сирии... Ранее прибывшие граждане Сирии, проживающие в России на постоянной основе, активно интегрируются в российское общество. <...> Вместе с тем сохраняется значительное количество лиц из числа наших соотечественников из Сирии, постоянно проживающих в России на основе разрешения на временное проживание в РФ и вида на жительство в РФ, что связано с долгой и сложной процедурой получения гражданства Российской Федерации», - говорится в тексте обращения, подписанного президентом МЧА Хаути Сохроковым.

В обращении МЧА, поясняется, что в соответствии с поправками к закону "О гражданстве РФ" президент России получил полномочия "определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства РФ в упрощенном порядке".

Подобные обращения к Владимиру Путину направили также 25 и 26 декабря еще как минимум восемь черкесских организаций из Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края, Турции, Израиля, Европы и США.

Обращения черкесских активистов связаны с подготовкой указа президента, который определит категории иностранных граждан, имеющих право получить российской гражданство в упрощенном порядке, поясняет председатель общественной организации "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт.

"В этой связи черкесским НПО по всему миру был направлен призыв выступить с обращением к президенту [России]", - говорит Сохт.

Сохт отмечает, что с 2012 года в Россию из Сирии переехали около 6000 черкесов. "Порядка трех тысяч из них остались на постоянное место жительства в России. Многие их них приобрели гражданство РФ, молодежь, получившая гражданство, активно призывается в Вооруженные силы России. Цель нашей инициативы - завершить в полном объеме процесс интеграции, в том числе правовой интеграции в российское общество сирийских черкесов, проживающих на постоянной основе в России", - пояснил он.

В тоже время ряд черкесских общественных деятелей относится весьма скептично к такой инициативе. Среди них представитель общественной организации "Адыгэ Хасэ" Адыгеи Шамсутдин Негуч, который прямо заявляет, что не поддерживает инициативу обращения к Путину.

"Вы помните, кого называл Путин соотечественниками? Русскоязычных носителей русской культуры. Поэтому я считаю, что обращаться можно сколько угодно, но я не вижу перспектив в этом обращении", - сказал он изданию "Кавказский узел".

Негуч считает, что право этнических черкесов на упрощенное получение гражданства России нужно закреплять на законодательном уровне. "Нужно обращаться в Госдуму, чтобы они приняли закон о приобретении гражданства России черкесскими репатриантами в упрощённом порядке, а Путин бы его подписал".

Напомним, что черкесы, приезжающие в Адыгею из Сирии, не имеют официального статуса репатриантов и не могут получать российское гражданство по упрощенной схеме. А по мнению Негуча, никаких проблем в репатриации черкесов в России нет - "Потому что нет никакой репатриации. Она как два года назад прекратилась, так и все".