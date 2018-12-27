"Наши арабские братья ведут себя не по братски": ЛАГ готовитя к возвращению Дамаска

Страны Персидского залива стремятся вновь принять Сирию в Лигу арабских государств спустя восемь лет после того, как Дамаск был исключен из ЛАГ из-за его жестоких репрессий против мирных акций протеста.

В какой-то момент в следующем году вполне вероятно, что Асад вновь займет свое место на сцене среди лидеров арабского мира, говорят источники. Плечом к плечу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом и нынешним диктатором Египта генералом Абдуль-Фаттахом ас-Сиси. Этот момент ознаменует окончательную смерть Арабской весны и надежд на народные революции в регионе, сокрушенные новым поколением ближневосточных автократов.

Напомним, что Сирия была выброшена из Лиги арабских государств в 2011 году из-за жестокой реакции Дамаска на оппозиционное инакомыслие, шаг, который не смог остановить кровопролитие, переросшее в гражданскую войну.

Теперь же все говорят про региональную оттепель. Ранее в декабре президент Судана Омар аль-Башир стал первым лидером Лиги арабских государств, посетившим Сирию за восемь лет. Этот визит широко интерпретируется как жест дружбы от имени Саудовской Аравии, которая в последнее время поддерживает отношения с Хартумом. Проправительственные СМИ разместили фотографии двух лидеров, пожимающих друг другу руки на красной ковровой дорожке, ведущей из российского самолета, который переправил Башира в Дамаск, вместе с хэштегом.

The Guardian со ссылкой на дипломатические источники сообщает, что среди 22 членов лиги растет консенсус в отношении того, что Сирия должна быть вновь принята в альянс арабских стран, хотя США оказывают давление на Эр-Рияд и Каир, чтобы они не требовали соответствующих голосов от других членов.

Вся это нормализация асадитского режима происходит несмотря на тесные связи Асада с Ираном, которому режим обязан своим выживанием. Для Саудовской Аравии и ОАЭ переосмысление Сирии - это новая стратегия, направленная на то, чтобы Асада оттолкнуть от сферы влияния Тегерана, подкрепленная обещанием нормализовать торговые отношения и дать деньги на послевоенное восстановление.

Как сирийские, так и внешние оценки говорят, что для восстановления страны необходимо около 400 млрд долларов (315 млрд фунтов), но ООН отказывается дать даже одну копейку, пока Асад не вступит в мирный процесс под эгидой ООН.

Полная сумма, вероятно, никогда не материализуется, и большая часть Сирии, скорее всего, останется в руинах, но кошелек Эр-Рияда намного глубже, чем у Тегерана и Москвы. Любые будущие деньги на реконструкцию Сирии будут направлены в районы, которые оставались лояльными правительству на протяжении всей войны, в качестве награды.

«Арабские лидеры из Персидского залива давно согласились с идеей оставления Башара Асада у власти. В конце концов, в большой схеме региональной революции и контрреволюции Асад был одним из них - арабским авттократом, борющимся против того, что особенно эмиратские и египетские лидеры считают подрывными революционными и исламистскими силами, такими как «Братья-мусульмане»», - говорит Тобиас Шнайдер, научный сотрудник Берлинского института общественной политики.

«Асад будет стремиться прагматично извлечь как можно больше из амбиций региональных держав… Дополнительные шаги к нормализации, не рискуя своим собственным выживанием в новой схватке региональных соревнований».

Сам Асад сказал кувейтской газете в октябре, что Сирия достигла «большого взаимопонимания» с арабскими государствами после многих лет враждебности. Его министр иностранных дел Валид аль-Муаллем был тепло встречен рукопожатием своего бахрейнского коллеги Халида бен Ахмеда аль-Халифы в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в начале этого года.

«То, что происходит в Сирии, волнует нас больше, чем кого-либо еще в мире. В конце концов, Сирия - арабская страна. В наше отсутствие неправильно решать свои дела региональным и международным игрокам », - сказал Халифа журналистам.

Призывы Египта и стран Персидского залива к восстановлению Сирии были поддержаны Парламентом арабских государств, беззубым помощником Лиги арабских государств, в начале этого месяца, а также были подкреплены слухами об открытии посольства ОАЭ в Дамаске, которое, по мнению наблюдателей, послужит обратным каналом. для саудовских дипломатических инициатив.

Источник в Дамаске сказал, что недавно в бывшее здание посольства входили уборщики, декораторы и другие работники — впервые с момента закрытия и разрыва отношений в 2011 году. Колючая проволока и бетонные барьеры перед зданием были удалены.

Иордания вновь открыла южный пограничный переход, Израиль работает с Россией над снижением напряженности на спорных Голанских высотах, и даже Турция — последний союзник сирийских повстанцев на северо-западе страны - предположила, что будет работать с Асадом, если он вернется на должность на «свободных и честных» выборах.

Однако для Запада Сирия, скорее всего, останется государством-изгоем. «Конечно, всегда возникает вопрос, как долго длится международная изоляция и каким образом она может прекратиться. Это, вероятно, начнется в регионе», - говорит европейский дипломат в интервью The Guardian.

«Однако наша позиция остается твердой. В Сирии пока не ведется никакого заслуживающего доверия, подлинного процесса урегулирования, поэтому, по сути, до сих пор нет стимула к примирению с режимом».

Но Асада отношение Запада больше не волнует: его политические перспективы были обеспечены Ираном и Россией, а теперь и арабские соседи требуют восстановления утраченного влияния.

Останки сирийской политической оппозиции настаивают на своем требовании к режиму участвовать в мирном процессе под эгидой ООН. Однако в частном порядке один из видных членов оппозиции выразил разочарование по поводу арабских стран, которые оказали свое влияние на революцию в Сирии в 2011 году.

«Режиму должно быть разрешено вновь занять свое место за столом где угодно лишь после того как [резолюция ООН о прекращении огня 2015 года] будет выполнена. Мы знаем это. Это не ново. Наши арабские братья ведут себя не по братски».