Египет: Мубарак и Мурси впервые встретились лицом к лицу в суде

Бывший президент Египта Хосни Мубарак, который был свергнут в результате народного восстания в 2011 году, впервые столкнулся лицом к лицу с Мухамадом Мурси, который стал первым демократически избранным президентом страны после революции.

Мубарак оказался в суде для дачи показаний в рамках повторного судебного разбирательства, в ходе которого Мурси и другие обвиняются в организации побегов из тюрьмы и прорывов восточной границы Египта во время восстания, в результате которого Мубарак лишился власти в феврале 2011 года.

Мубарак, которому уже 90 лет, в течение полутора часов давал показания в тюремном комплексе строгого режима на юге Каира, где находится Мурси. Одетый в темный костюм и с тростью в руке, его сопровождали в зал суда двое его сыновей.

Мурси был одет в тюремный комбинезон и сидел в клетке из металла и толстого стекла, как и другие старшие фигуры Братьев-мусульман, которые являются обвиняемыми по этому делу.

Яркий контраст между внешним видом двух бывших президентов Египта как ничто другое символизировало успех египетской контрреволюции.

Мубараку, которому с силу его возраста и явно больного вида дали стул на месте свидетеля, судья задал десятки вопросов о событиях в сфере безопасности в то время, когда восстание против его 30-летнего правления набирало темп.

По ходу ответов его голос становился все громче, а сам он время от времени проявлял нетерпение, говоря, что у него нет информации или подробностей.

Напомним, что повторное судебное разбирательство началось в феврале 2017 года. Двадцать членов Братьев-мусульман предстали перед судом в добавок к Мурси, в том числе Верховный руководитель движения Мухаммад Бади.