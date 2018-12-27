Тунисцы протестуют против полицейского насилия

Вчера в тунисском городе Джебиниана прошел марш в знак протеста против чрезмерного применения полицейского насилия против демонстрантов.

Это произошло после того, как в субботу произошли столкновения между протестующими и силовиками в городе Сфакс, вызванных смертью молодого человека, который пытался скрыться от полиции на мотоцикле.

Гражданский правозащитник и политический деятель Бурауи Згиди заявил в интервью DPA, что около тысячи представителей гражданского общества и партий приняли участие в мирном марше через центр города по главной дороге в знак протеста против насилия со стороны силовиков.

Згиди добавил: «Полиция использовала слезоточивый газ неизбирательно и чрезмерным образом, что вызвало смятение и удушье во всем городе и затронуло всех граждан. Полицейское вмешательство было коллективным наказанием».

Марш призвал сократить использование слезоточивого газа и начать расследование обстоятельств смерти молодого человека во время погони за безопасностью.

Очевидцы из города рассказали, что погоня была вызвана тем, что у молодого человека попросту не было правильных документов для мотоцикла. Протестующие подозревали, что его сбила полицейская машина, но МВД это отрицало.

Вчера Сфакс также стал свидетелем новых столкновений с демонстрантами, которые бросали камни в силовиков, а один демонстрант даже попытался поджечь себя перед полицейским участком. Сгореть ему не дали полицейские, которые быстро вмешались.

Згиди сказал DPA, что «город готовится к всеобщей забастовке в четверг в знак протеста».

Напомним, что полицейский беспредел, вместе с унижением человеческого достоинства, остается серьезной проблемой для Ближнего Востока и Северной Африки.