Иракцы недовольным неожиданным визитом Трампа в их страну

Иракские политические и военные лидеры осудили внезапный приезд президента США Дональда Трампа в Ирак как нарушение суверенитета их страны.

Во время своего неожиданного визита к американским войскам Трамп в среду приземлился на авиабазе к западу от иракской столицы Багдад, где он поблагодарил солдат за их службу. Проблема в том, что его визит прошел таким образом, иракцы там гости, а не хозяева страны.

Сабах аль-Саади, лидер парламентского блока «Ислах», призвал к экстренному заседанию иракского парламента, чтобы «обсудить это вопиющее нарушение суверенитета Ирака и остановить эти агрессивные действия Трампа, который должен знать свои пределы: оккупация Ирака США закончена».

«Ислах» возглавляет лидер шиитов Муктада ас-Садр, который долгое время выступал против присутствия США в Ираке с тех пор, как вторжение под руководством Вашингтона свергло правительство Саддама Хусейна в 2003 году.

Блок «Бина», соперник «Ислах» в парламенте, возглавляемый лидером про-иранского ополчения Хади аль-Амири, также выступил против поездки Трампа в Ирак.

«Визит Трампа является вопиющим и явным нарушением дипломатических норм и свидетельствует о его презрении и враждебности в отношениях с иракским правительством», - говорится в заявлении блока.

Трамп не встретился ни с одним из иракских чиновников во время своего трехчасового пребывания на иракской земле. Запланированная встреча с премьер-министром Ирака Аделем Абдуль-Махди была отменена, и два лидера вместо этого говорили по телефону.

В заявлении офиса Абдуль-Махди говорится, что власти США заранее проинформировали руководство Ирака о визите президента. В заявлении говорится, что премьер-министр Ирака и президент США провели телефонный разговор из-за «разногласий по поводу того, как проводить встречу».

Иракские законодатели сообщили агентству Reuters, что два лидера не согласились с тем, где должна состояться их запланированная встреча: Трамп попросил встретиться на военной базе в Айн-Асаде, но Абдуль-Махди это предложение — прямо скажем, весьма унизительное — отклонил.