В Афганистане скорее всего отложат президентские выборы

Важные президентские выборы в разоренном войной Афганистане, вероятно, будут отложены как минимум на три месяца на фоне политических споров и предполагаемых мирных переговоров, сообщили в среду официальные лица и местные СМИ.

Представитель независимой избирательной комиссии страны Забихулла Садаат заявил агентству Anadolu, что избирательный орган проводит консультации с правительственными чиновниками и политическим руководством по этому вопросу.

Садаат сказал, что окончательное решение о переносе выборов, вероятно, будет объявлено в ближайшее время.

Он сказал, что причина предлагаемой отсрочки состоит в том, чтобы гарантировать, что избирательная комиссия страны хорошо подготовлена ​​к проведению президентских выборов и что недостатки и ошибки парламентских выборов не повторяются.

Ранее в этом месяце избирательная комиссия объявила о проведении президентских выборов 20 апреля 2018 года.

Во время недавней поездки в Кабул высокопоставленного представителя США на переговорах о мире Залмая Халилзада местное радио «Азади» сообщил, что задержка выборов была одним из требований талибов на переговорах, хотя информацию об этом отвергают как повстанцы, так и правительство в Кабуле.

Президентские выборы 2014 года в стране были омрачены повсеместными сообщениями о нарушениях, которые почти поставили страну на грань новой гражданской войны, прежде чем тогдашний госсекретарь США Джон Керри вмешался и убедил двух главных соперников, Мохаммеда Ашрафа Гани (нынешний президент) и Абдуллаха Абдуллаха сформировать правительство национального единства.

Офис Гани объявил, что президент будет выдвигаться на второй срок. Среди других, которые уже объявили о своих намерениях баллотироваться на высший пост, можно назвать бывшего давнего советника Гани по национальной безопасности Мохаммада Ханифа Атмара, который расстался с президентом в августе, сославшись на «серьезные разногласия».