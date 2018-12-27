Откровенно: конституция России больше неактуальна

Бывший замглавы администрации президента и нынешний спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин в присутствии президента России Владимира Путина фактически прямым текстом призвал к пересмотру номинально действующей конституции страны.

«В обществе практически каждый раз возникают вопросы, когда мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с нормами и положениями Конституции: насколько они эффективны и насколько сегодня они не утратили своей сущности», — сказал он.

«Закон, и даже такой основной закон, он не догма», — добавил Володин.

Для того, чтобы провести соответствующую оценку актуальности норм и положений конституции, Володин предложил привлечь к работе судей Конституционного суда, ведущих ученых в области конституционного права и экспертов.

Слушавший это предложение "гарант конституции", присягавший на ней несколько раз при вступлении в должность, крамольное предложение не отмел. Со своей стороны он ответил на него уклониво (или просто невпопад?) предложив "инициировать независимую гражданскую экспертизу всех законопроектов" (?).

Причем тут законопроекты, когда речь идет о конституции и ее актуальности, осталось непонятно, что, впрочем, в последнее время происходит с ответами "национального лидера" все чаще...

Впрочем, это и неважно. Мало кто может поверить в то, что такое публичное посягательство на конституцию, остававшуюся (на бумаге) неприкосновенной все годы нахождения Путина у власти, могло быть предварительно не согласовано. А уж если и допустить такую фантастику, совсем никто не поверит в то, что Путин, ранее неоднократно отметавший все предложения о ее изменении, демонстративно и однозначно не сделал бы этого и на сей раз.

Но, видимо, время окончательно срывать маски уже наступило. Конечно, главный повод для этого - необходимость решения проблемы сохранения у власти "национального лидера", нынешний срок которого в качестве главы государства является, по конституции, последним. Каким способом будет решена эта задача - через введение пожизненного президентства, новой должности бессменного национального лидера или как-то еще, в Кремле, по-видимому, еще не решили.

Впрочем, это совершенно неважно, ибо это тот случай, когда от перемены мест слагаемых сумма никак не изменяется. А вот что важно, так это возможность изменения заодно тех положений конституции, которые определяют сам (декларативный) характер государства, общества и место человека и гражданина в них.

Ведь, как это может оценить каждый, читающий их сегодня, в путинской России они уже давно неактуальны. Так что, можно предположить, что вместо господства прав человека в ней скоро появится приоритет "духовных скреп", вместо равенства религий - "особая роль православия", вместо отсутствия государственной идеологии - "патриотизм" в качестве таковой и т.д., и т.п.