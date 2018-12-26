А если ты не Хабиб?

Казус, произошедший вчера с Хабибом Нурмагомедовым в одном из аэропортов Москвы перед вылетом в Турцию, глубоко показателен. История, что называется, из серии "это было бы смешно, если б не было так грустно".

Известного спортсмена на этот раз попытался обидеть не Конор Макгрегор, а сотрудники Пограничной службы ФСБ России. Именно они приняли Нурмагомедова и группу направлявшихся вместе с ним на рейс в Турцию кавказских спортсменов за потенциальных боевиков, желающих присоединиться к запрещенному в России ИГИЛ.

Ребят задержали на контроле, пока на подмогу к Хабибу не подоспели узнавшие его сотрудники погранслужбы. Поняв ошибку, ему принесли извинения и даже, пользуясь случаем, сделали с ним фото на память.

Инцидент разрешился. В этот раз. Благодаря тому, что среди группы задержанных оказался прославленный на весь мир боец, которого был вынужден принять даже Владимир Путин.

Но если бы в этой компании не было Хабиба, которого не клонируешь и не приставишь к каждой группе мусульман, вылетающих в Турцию из российских аэропортов?

Понятно, что тогда в лучшем случае этих ребят продержали бы неопределенное время, подвергнув допросу с пристрастием, и отпустили бы без всяких извинений и фотографий на память. Конечно, если бы отпустили и выпустили вообще. И через это прошли тысячи российских мусульман, и не только молодых мужчин спортивного вида, но и покрытых женщин, в том числе беременных.

Конечно, в ответ на это можно сказать, что тысячи российских мусульман действительно присоединились к ИГИЛ или другим группам к Сирии. Однако, во-первых, хорошо известно, что уже несколько лет как попасть в эти края через Турцию, взявшую свою границу с Сирией и Ираком под жесткий контроль, практически невозможно. Во-вторых, разве доблестные ВКС России не победили ИГИЛ, а до этого не громили его успешно "на дальних подступах", как об этом заявлялось? Раз так, зачем же тогда удерживать в стране "потенциальных террористов", когда удобнее расправиться с ними на дальних подступах? В-третьих, а как же презумпция невиновности и конституционные права граждан на свободу перемещения? Силовики говорят, что эти права ограничиваются только в отношении людей, внесенных в т.н. "профилактические списки", хотя эта процедура, в обход судебного решения, по одному лишь подозрению их в чем-то силовиками, глубоко антиконституционна.

Однако в данном случае мы видим, что это не так. Ведь Хабиб Нурмагомедов явно не включен в такие списки, но это не помешало пограничникам ФСБ задержать на границе и его. Из чего следует, что ограничен в правах может быть произвольно любой мусульманин, без всяких списков, уже не говоря о решениях суда.

Словом, история эта повествует о том, что хоть какие-то права (быть отпущенным после неправомерного задержания) в России есть только у одной категории мусульман - "блатных". Впрочем, остальных ее граждан это касается так же.