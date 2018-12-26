В Дагестане скончался шейх Мухаммад Костекский

Стало известно вчера о том, что в Дагестане скончался духовный наставник многих мусульман в республике и за ее пределами, шейх Мухаммад хаджи афанди ас-Санамаки (Костекский).

Шейх Мухаммад Костекский был наставником суфийских тарикатов Накшбандия и Шазилия, но в отличие от многих других современных суфиев, он старался избегать различных практик, которые могут вызвать сомнения и споры, в связи с чем пользовался уважением даже многих салафитов.

Все, кто его знали, отмечают скромность шейха, который жил в маленьком сельском доме в комнате, заполненной книгами до самого потолка. А самое главное — даже при том, что он хорошо был известен в республике и за ее пределами (как и за пределами России) он не позволил возникнуть вокруг себя культу, наподобие тех, что очень часто возникают вокруг суфийских шейхов по всему мусульманскому миру.

Люди, знавшие его, говорят, что шейх постоянно говорил о приоритете шариатского знания (и например, он иногда дарил посетившим его молодым людям классическую работу по арабской морфологии "Тасриф аль-Иззи") и о соблюдении ежедневной Сунны. Его настольной книгой была знаменитая «Тарикат аль-Мухаммадия» великого османского ученого шейха аль-Биргиви, который порицал нововведения и призывал к обновлению религии.

Такая твердость в соблюдении Сунны неизменно вызывала уважение к шейху со всех сторон горького «суфийско-салафитского конфликта» в современном Дагестане.

Говорят, что в последние годы его частым наставлением были следующие слова из хадиса Посланника Аллаха:

«Вы не перестанете получать помощь от Аллаха против ваших врагов, до тех пор пока будете придерживаться моей Сунны. А если вы разойдетесь с моей Сунной, то Аллах установит ваших врагов над вами. И не исчезнет никогда страх перед ними из ваших сердец, до тех пор пока вы не вернетесь к моей Сунне».

Да смилуется над ним Всевышний. Инна лиЛляхи ва инна иляйхи раджиюн.