"Вражеские цели" над Дамаском: подарок от Нетаньяху?

Cредства противовоздушной обороны сирийского режима перехватили «вражеские цели» возле Дамаска, сообщали асадитские СМИ во вторник.

Характер целей не был ясен.

Сирийская обсерватория по правам человека заявила, что «враждебными целями» были израильские ракеты, запущенные с ливанской территории.

«Ряд ракет поразил склады оружия для «Хизбаллы» или иранских сил», - заявила обсерватория. О жертвах не сообщалось.

Государственное национальное информационное агентство Ливана сообщило, что израильские военные самолеты устроили отвлекающие полеты над южным Ливаном.

«Агрессия пришла с ливанской территории, и ряд враждебных целей был сбит», - заявило телевидение режима.

Представительница израильских военных отказалась комментировать сообщения.

«Система противовоздушной обороны Армии Обороны Израиля активирована в ответ на запуск зенитной ракеты из Сирии», - сообщил твиттер израильской армии позже.

Некоторые наблюдатели назвали израильский обстрел «рождественским подарком» от Нетаньяху и напомнили, что это первый такой инцидент с тех пор, как РФ поставило асадитской армии зенитно-ракетные комплексы С-300.