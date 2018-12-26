В Судане полиция расстреляла протестующих боевыми патронами

Полиция в столице Судана Хартуме использовала боевые патроны и слезоточивый газ в попытке разогнать протестующих, идущих к президентскому дворцу.

По сообщениям из Интернета, во вторник толпа из нескольких сотен человек направилась ко дворцу, расположенному на берегу реки Голубой Нил в центре Хартума.

Было слышно, как демонстранты поют патриотические песни и скандируют: «Мирно, мирно против воров» и «Народ хочет свергнуть режим», до того, как полиция начала стрелять в толпу.

Беспорядки начались после пятидневных митингов против правительства президента Омара аль-Башира, из-за роста цен, нехватки основных товаров и кризиса наличных денег.

Журналисты мировых изданий, присутствующие в Судане, пишут, что призывы к отставке президента становятся все громче.

«[Протестующие], похоже, согласились с тем, что хотят увидеть перемены, и полиции пришлось использовать слезоточивый газ и боевые патроны для разгона толпы», - сообщает корреспондент Аль-Джазиры.

«К сожалению, для полиции, люди продолжали [маршировать]. Мы слышали, как люди говорят, что они хотят, чтобы «режим»ушел, они хотят увидеть новый «режим»».

«Даже несмотря на то, что в них стреляли слезоточивым газом, некоторые люди использовали платки и продолжали выступать против полиции со своими требованиями об уходе президента».

Протест во вторник был организован Суданской ассоциацией профессионалов, объединяющей профсоюзы, и поддержан Национальной партией «Умма», одной из ведущих оппозиционных партий страны.

Протестующие говорили, что планируют придти во дворец и вручить президенту записку, призывающую его немедленно уйти в отставку.

Тем временем, Омар аль-Башир, понявший, что уровень недовольства в обществе весьма серьезен, пообещал провести «реальные реформы», но также предупредил протестующих не реагировать на попытки «сеять раздоры» в стране.

Другим важным событием стало начало мобилизации сторонников правительства (аналог сирийской «шабихи» или украинских «титушек»). Во вторник, выступая перед толпой своих сторонников, Башир обвинил протесты в том, что на них оказали влияние внешние агенты.

«Спасибо за вашу поддержку и энтузиазм, которые являются ответом каждому иностранному агенту, предателю, преступнику и деструктивному человеку», - сказал он.

«Вы отвечаете им прямо сейчас. Отсюда вы отвечаете всем предателям и иностранным агентам. Я поддерживаю вас. И с вашей поддержкой я вернусь сюда в следующем году».

Демонстрации протеста являются крупнейшими за последние несколько лет.

Официальные чиновники Судана зафиксировали, по меньшей мере, 12 смертей, хотя Amnesty International в понедельник заявила, что располагает «достоверными сообщениями» о том, что полиция убила по меньшей мере 37 протестующих в ходе столкновений.