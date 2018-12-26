Израиль не пускает палестинских христиан в Иерусалим

Палестинских христиан, одетых в Санта-Клаусов, израильские оккупационные власти не впустили в Иерусалим, как сообщает агентство Anadolu.

Палестинские христиане с Западного берега, как и их мусульманские соотечественники, не могут войти в Иерусалим без специального разрешения израильских властей.

Многие сейчас живут в изолированных общинах, которые были отрезаны друг от друга «разделительным барьером» Израиля, проходящим через оккупированный Израилем Западный берег.

В понедельник несколько палестинских «Санта Клаусов» праздновали рождество в городе Вифлееме, расположенном примерно в 10 километрах к югу от Иерусалима и считающимся историческим местом рождения Иисуса (мир ему).

Некоторые из них несли плакаты с надписями «Мы хотим свободную Палестину на Рождество» и «Мы хотим Палестину без еврейских поселений».

Между тем палестинские официальные лица в Рамаллахе говорят, что они позволили 650 палестинским христианам из сектора Газа, заблокированного Израилем, въехать на Западный берег (который частично управляется Палестинской администрацией) на время рождества.

Согласно докладу официального статистического агентства Палестины, на Западном берегу проживает более 46 000 палестинских христиан, что составляет около 2 процентов от общей численности населения.

По оценкам, еще около 3000 палестинских христиан живут в секторе Газа.

Гораздо больше палестинских христиан стали беженцами и живут теперь за пределами Палестины.

Как видим, израильская оккупационная власть одинаково нетерпимо относится к любому палестинскому присутствию, будь то мусульмане или христиане.