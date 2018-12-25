Жители Ингушетии, Чечни и Дагестана - самые свободные от долгов по всей России

В нашем недавнем материале мы писали о том, что мусульманские республики Северного Кавказа лидируют в России по фактору отсутствия вредных привычек. Недавнее исследование агентства "РИА Новости", основанное на данных Центрального банка и Росстата, показало еще один фактор, по которому некоторые кавказские республики обошли остальную Россию.

Исследование было посвящено кредитной нагрузке россиян, то есть уровню закредитованности граждан РФ, и в частности такому вопросу - жители каких регионов больше всего задолжали банкам? Уровень закредитованности – это отношение задолженности перед банками к годовому доходу на одного работающего жителя. В исследовании "РИА Новости" учитывалась среднегодовая зарплата и численность экономически активного населения за период с 1 ноября 2017 года по 1 октября 2018 года, а также задолженность по кредитам по состоянию на 1 ноября 2018 года. В исследовании отмечается, что последние два года темпы прироста розничных кредитов значительно ускорились, в то время как зарплаты растут гораздо медленнее. Наблюдаемая динамика ведет к значительному росту кредитной нагрузки россиян.



Оказалось, что средний долг работающего россиянина перед банками составил 199 тысяч рублей. Средний уровень закредитованности населения России – около 45%. По данным ЦБ, по состоянию на 1 ноября 2018 года объем кредитов жителей России – 14,4 триллиона рублей, что на 22% больше, чем годом ранее.

Самые высокие показатели закредитованности у Калмыкии (82,7%), Адыгеи (69,4%) и Чувашии (68, 9 %).

А вот самые меньшие – в районе 11% – показали аннексированные Крым и Севастополь. Но их случай авторы исследования объясняют это тем, что эти регионы лишь недавно вошли в состав России (население не успело еще набрать кредитов), а также тем, что здесь просто не работают многие крупные банки, опасающиеся попасть под санкции.

В пятерку наименее закредитованных регионов также вошли Ингушетия (11,9%), Дагестан (18%) и Чечня (19,9%).

По абсолютной кредитной нагрузке на одного работающего человека лидируют северные регионы. Впереди по этому показателю – Ямало-Ненецкий автономный округ с объемом задолженности в 422 тысячи рублей. В пятерку также входят Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа, Якутия и Тюменская область. Во всех этих регионах средний долг работающего перед банками – свыше 300 тысяч рублей.

Разумеется, сложно без серьезного исследования сказать, на чем основаны такие относительное скромные цифры по закредитованности в Ингушетии, Дагестане и Чечне, и в частности насколько население республик руководствуется исламскими принципами неприятия ростовщичества и потребительства. Однако, напомним, что любом случае, меньшая закредитованность означает большую свободу для самих людей.

Посланник Аллах, алейхи саляту ва салям, не случайно просил в своем дуа "...я прибегаю к Твоей защите от бремени долга и притеснения людей", и вообще часто упоминал в своих дуа долги вместе с грехами или рабством. Когда его спросили: "Почему ты так часто просишь защиты от долгов?", Пророк, саллаЛлаху алейхи ва салям, ответил: "Поистине, когда человек, обремененный долгами, говорит, он лжет, а когда дает обещания, нарушает их" (хадис из Сахих Бухари). И в другом хадисе Посланник Аллаха, алейхи саляту ва салям, сказал: "Остерегайтесь долгов и куфра". И когда его спросили: "О Посланник Аллаха, ты положил куфр и долги вместе?", Посланник Аллаха ответил утвердительно.

И есть еще много хадисов, в которых Посланник Аллаха, саллаЛлаху алейхи ва салям, говорит об опасности долга, о важности скорейшего возвращения долгов.

"Кто не имеет долга, тот свободен" (Байхакы).